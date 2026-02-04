Los malecones y pretiles, conocidos como quitamiedos, se sustituirán por barreras homologadas metálicas en tres kilómetros de la vía de Teror, Gran Canaria

La Consejería de Obras Públicas e Infraestructuras, Arquitectura y Vivienda del Cabildo de Gran Canaria inicia este miércoles las obras de demolición de los viejos malecones y pretiles de la carretera GC-212 en Teror, en concreto, entre el barrio de Lo Blanco y El Faro.

Zona de corte por demolición de viejos malecones en la GC-212 de Teror (Gran Canaria). Imagen del Cabildo de Gran Canaria.



Estas obras demolerán los viejos malecones y pretiles, conocidos como quitamiedos, y se sustituirán por barreras homologadas metálicas en tres kilómetros de la vía, lo que obligará a cortes en la carretera y desvíos para los residentes de la zona, según ha informado el Cabildo de Gran Canaria en nota de prensa.

Los trabajos se enmarcan en el contrato global para la eliminación de todos los viejos malecones de la red insular de carreteras de Gran Canaria que se ejecuta desde hace dos años y medio con una inversión superior a los 32 millones de euros.

Estos trabajos buscan garantizar la seguridad de unas carreteras que «no están bien protegidas» al tener unas protecciones de hormigón o cemento «desfasadas y envejecidas», acumulando en algunos casos 50, 70 o más años de antigüedad.

Desvíos alternativos

La configuración de este tramo de la GC-212, por su trazado y las necesidades que presentan en el proceso constructivo hacen que, ante las condiciones de la calzada, la vía se cierre completamente al tráfico de lunes a viernes, de 08.00 a 16.00 horas, mientras duren los trabajos, exceptuando para el transporte público y escolar, así como los servicios de emergencia.

También se establecerán desvíos alternativos por la GC-42 en dirección Los Arbejales y por la carretera de Teror (GC-21).

En el año 2023 la Consejería de Obras Públicas e Infraestructuras, Arquitectura y Vivienda del Cabildo de Gran Canaria inició la demolición de los viejos malecones de las carreteras de la isla y su sustitución por estas nuevas barreras de seguridad, unos trabajos que fueron adjudicados por 32.281.740 euros y con un plazo de ejecución de cinco años.

La Consejería de Obras Públicas e Infraestructuras, Arquitectura y Vivienda, mientras se ejecuta la obra de eliminación de los malecones de este tramo de la GC-212, solicita la máxima colaboración a los conductores que circulen por la zona, así como que sigan las indicaciones que puedan recibir por parte del personal del Cabildo de Gran Canaria que se encuentre trabajando en ella.