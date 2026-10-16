Arriba un cayuco con 109 personas a bordo a la isla de El Hierro

La embarcación precaria ha sido rescatada por la Salvamar Navia, que la ha escoltado hasta el puerto herreño de La Restinga, en El Hierro

Salvamento Marítimo ha rescatado este viernes a un cayuco con 109 personas a bordo. Entre ellas 32 mujeres y 16 menores de edad. En concreto, fue avistado cuando navegaba a 8 millas de la isla de El Hierro, según han informado a EFE fuentes de los servicios de emergencias.

Imagen archivo RTVC.

La embarcación precaria ha sido rescatada por la Salvamar Navia, que la ha escoltado hasta el puerto herreño de La Restinga.

Once días de navegación

Al parecer el cayuco llevaba once días de navegación y a bordo viajaban personas procedentes de Gambia y Guinea Conakry.

Se trata del segundo cayuco que arriba este viernes a El Hierro después de que esta mañana la misma Salvamar acompañase hasta La Restinga a una embarcación precaria con 77 ocupantes, entre ellos siete menores y cinco mujeres.

En este caso la Salvamar acompañó a la embarcación hasta el puerto cuando se encontraba a 2,4 kilómetros de la costa herreña.

Ocho días de navegación

En el cayuco, que llevaba ocho días de navegación desde que salieron de Gunjur en Gambia, viajaban personas procedentes de este último país, de Senegal y de Guinea Conakry, según fuentes de los servicios de emergencias, y dos de sus ocupantes fuero trasladados al hospital de la isla.