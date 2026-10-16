En el conjunto de España, la entrada de migrantes sigue a la baja sin contar con el episodio de entrada masiva de los pasados días 30 y 31 de julio

Canarias ha recibido en los quince primeros días de octubre 1.837 inmigrantes en pateras y cayucos, lo que supone casi triplicar las cifras de las mismas dos semanas de 2025, cuando fueron rescatados 643 (+185 %), según datos publicados este viernes por el Ministerio del Interior.

Imagen archivo RTVC.

El fuerte descenso acumulado durante el primer semestre hace que el balance global de las llegadas a Canarias desde el 1 de enero siga siendo de clara disminución: 8.970 personas frente a 13.491.

Primer semestre

Ello representa una bajada del 33,5 %, muy significativa, pero mucho menor a las que recogían las cifras al término del primer semestre, cuando el descenso porcentual era del doble (67,2 %).

Las entradas irregulares al conjunto de España siguen a la baja sin contar con el episodio de entrada masiva de los pasados días 30 y 31 de julio, que el Ministerio del Interior no contabiliza en su balance quincenal sobre inmigración irregular publicado este viernes.

Entradas irregulares a España

Sin contar la llegada de decenas de miles de personas esos dos días, las entradas irregulares a España han bajado un 5,9 % desde el 1 de enero hasta el 15 de octubre respecto al mismo periodo de 2025, con un descenso acusado en el caso de Canarias, donde han caído un 33,5 % y una subida de casi el 52 % en Ceuta y Melilla.

La mayor parte de las llegadas (22.453) continúan siendo por mar, que han descendido un 12,9 % y se han producido a bordo de 918 embarcaciones precarias frente a las 1.007 que habían llegado en las mismas fechas en 2025.

En cuanto a las llegadas marítimas a la península, estas ascienden a 6.717, un 9,25 % más que en 2025, y las cifras en Baleares han aumentado un 10,4 % de las 6.104 que se habían registrado en 2025 a las 6.741 en este año.

Ceuta y Melilla

Las llegadas por vía marítima a Ceuta y Melilla son contadas: 2 en el caso de Ceuta y 23 en Melilla

El balance recoge las entradas terrestres -que incluyen los accesos a nado- en Ceuta y Melilla, donde han aumentado un 51,7 %, de las 3.150 llegadas de 2025 a las 4.777 de este año.

En concreto, han aumentado un 41 % en Ceuta -siempre sin contar las decenas de miles de personas que accedieron los días 30 y 31 de julio- de 2.890 a 4.076 y un 169,6 % en Melilla de 260 a 7010.