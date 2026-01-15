El Sindicato Asamblea7Islas propone esta medida para reducir el colapso de los hospitales en periodos de especial incidencia de la gripe o las olas de calor

El sindicato Asamblea7Islas pide a Sanidad dar prioridad a los pacientes remitidos desde urgencias de Atención Primaria.

El sindicato Asamblea7Islas pide a la consejería de Sanidad un protocolo común en todos los servicios de urgencias hospitalarias. Solicitan priorizar a los pacientes remitidos desde los servicios de urgencias de Atención Primaria.

Con este fin solicitan mejorar la eficiencia del sistema sanitario y reducir el colapso que sufren muchos hospitales. Esta situación repercute en el tiempo de espera del paciente.

Alrededor del 40 % de los pacientes de las urgencias hospitalarias podrían ser atendidos en las urgencias de Atención Primaria.

Campañas informativas

También, han trasladado a la consejera de Sanidad la importancia de concienciar a la población. Proponen campañas informativas sobre el papel esencial de la Atención Primaria.

Asamblea7Islas advierte del aumento de los pacientes que acuden a los hospitales.

Las urgencias de Atención Primaria, subrayan, están preparadas para realizar una primera valoración clínica, pruebas básicas y tratamientos iniciales.

Varios colectivos sindicales coinciden en que las listas de espera son insostenibles. Piden medidas para solucionar los servicios de urgencias en los hospitales y en Atención Primaria.

Mejorar los recursos con el fin de descongestionar las emergencias y mejorar la atención de los profesionales sanitarios.