La autopista TF-5 sufre importantes retenciones sentido Santa Cruz de Tenerife con motivo de dos accidentes a la altura del polígono industrial de El Mayorazgo

Retenciones dirección Santa Cruz de Tenerife en la TF-5. Imagen Carreteras Cabildo de Tenerife

La autopista TF-5 registra importantes retenciones a esta hora de la mañana en sentido Santa Cruz de Tenerife debido a dos accidentes de tráfico ocurridos en la zona de El Mayorazgo, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112.

Uno de los siniestros se ha producido en el área del Mayorazgo y, a escasos metros de distancia, se ha registrado un segundo accidente, una circunstancia que está complicando notablemente la circulación en la entrada a la capital tinerfeña durante la hora punta.

Las colas afectan a cientos de conductores que se desplazan a primera hora hacia Santa Cruz de Tenerife por la autopista del Norte.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Guardia Civil, ambulancias del Servicio de Urgencias Canario y dotaciones de Bomberos, que trabajan en la atención de la incidencia y en el restablecimiento de la normalidad en la vía.

Por el momento, el 112 no ha facilitado más información sobre las causas de los accidentes ni sobre la posible existencia de personas afectadas.