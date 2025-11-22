La asociación denuncia que la norma obliga a los propietarios a contar con dos títulos habilitantes y a cumplir con Actividades Clasificadas
La Asociación Canaria de Alquiler Vacacional (ASCAV) denuncia que la nueva Ley de Vivienda Turística genera inseguridad jurídica al exigir a los propietarios dos títulos habilitantes y que es contrario a la regulación del Estado.
La nueva normal exige a los propietarios cumplir con la normativa de Actividades Clasificadas. Este requisito ya estaba vigente desde 2015, pero muchas de las viviendas vacacionales no cumplían con él y ahora con la entrada en vigor de la normativa es indispensable.
No obstante, desde el Ejecutivo han planteado como solución renunciar a la anterior declaración de la vivienda y presentar una nueva alta antes de realizar el tramite de actividades clasificadas.
Por su parte, los propietarios de viviendas vacacionales creen que esta posibilidad puede exponer a muchas viviendas a quedarse fuera de la nueva ley.