La asociación denuncia que la norma obliga a los propietarios a contar con dos títulos habilitantes y a cumplir con Actividades Clasificadas

ASCAV denuncia inseguridad jurídica con la nueva ley de vivienda turística. Imagen de Informativos RTVC

La Asociación Canaria de Alquiler Vacacional (ASCAV) denuncia que la nueva Ley de Vivienda Turística genera inseguridad jurídica al exigir a los propietarios dos títulos habilitantes y que es contrario a la regulación del Estado.

La nueva normal exige a los propietarios cumplir con la normativa de Actividades Clasificadas. Este requisito ya estaba vigente desde 2015, pero muchas de las viviendas vacacionales no cumplían con él y ahora con la entrada en vigor de la normativa es indispensable.

No obstante, desde el Ejecutivo han planteado como solución renunciar a la anterior declaración de la vivienda y presentar una nueva alta antes de realizar el tramite de actividades clasificadas.

Por su parte, los propietarios de viviendas vacacionales creen que esta posibilidad puede exponer a muchas viviendas a quedarse fuera de la nueva ley.