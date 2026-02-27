Así es Enmedio: el volcán submarino en la zona caliente del terremoto de 4,1 en Canarias

El volcán de Enmedio se sitúa entre Tenerife y Gran Canaria a una profundidad de entre 2.140 y 2.350 metros

Fuera de Canarias es algo desconocido y entre los residentes en las islas tampoco es muy común encontrar a quien sepa de su existencia, pero entre Gran Canaria y Tenerife hay un volcán submarino y una zona sísmica muy activa: es el volcán de Enmedio.

Batimetrías del volcán de Enmedio y su entorno, publicadas por los autores de la investigación en la revista ‘Bulletin of Vulganology’ bajo licencia Creative Commons. EFE

Características

El volcán de Enmedio tiene forma cónica, con un diámetro en su base de 3,5 kilómetros, que está situada a una profundidad de entre 2.140 y 2.350 metros (la mayor corresponde a su mitad nordeste).

Es, de hecho, una montaña de altitud considerable (entre 560 y 730 metros, dependiendo de la vertiente por donde se mida), pero cuya cima está 1.625 metros por debajo de la superficie del mar.

Comenzó a formarse en el Pleistoceno medio, hace unos 240.000 años, en tiempo ya «humano», si se incluye en ese concepto al momento en que habitaban la Tierra los primeros Homo sapiens, junto a otras especies más antiguas, como el Homo heidelbergensis o el neandertal.

En cualquier caso, es mucho más joven que cualquiera de las actuales islas canarias, cuya edad oscila ente los 1,1 millones de años de El Hierro y los 22 millones de años de Fuerteventura.

Anomalías de temperatura y nutrientes

El volcán de Enmedio presenta una importante fractura que lo cruza en dirección noroeste-sureste y que favorece la circulación de fluidos hidrotermales. Y, a su alrededor, hay al menos otros 20 conos volcánicos menores, algunos de ellos con cráter.

El trabajo que publica ahora el equipo liderado por el IEO detalla los cambios que provoca en el mar su actividad hidrotermal, como el hecho de que la columna de agua que se encuentra justo sobre su cima está medio grado más caliente que el océano que la rodea.

Sus flujos hidrotermales generan otra anomalía en forma de nutrientes disueltos en el agua: en sus cercanías, y sobre todo en la zona de la fractura, los niveles de amonio superan en un 400 % lo normal para esa zona del Atlántico y los de silicatos, nitratos, nitritos y fosfatos están entre un 3 % y un 8 % por encima.

La zona entre islas donde se encuentra genera habitualmente seísmos. El terremoto de 4,1 registrado este 26 de febrero no es el primero ni mucho menos el mayor: el 19 de mayo de 1989, provocó un seísmo de magnitud 5,2, con cerca de 230 réplicas.

Tanto el IGN como el Instituto Volcanológico de Canarias (Involcán) se inclinan por pensar que el movimiento de este jueves es de origen tectónico y no está relacionado con este volcán.