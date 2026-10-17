ASÍ SOMOS | DAIDA HERNÁNDEZ PÉREZ

Especialista en psicología positiva, trauma, EMDR y desarrollo personal

En el equipo de profesionales de esta temporada de Así Somos, contamos con la energía de Daida. A sus 42 años, esta Psicóloga General Sanitaria, especialista en psicología positiva, trauma, EMDR y desarrollo personal, aporta una visión transformadora sobre cómo construimos nuestra identidad en un mundo digital. Se define en tres palabras que marcan su vida: apasionada, perseverante y optimista.

UNA VOCACIÓN CONECTADA CON LA COMUNICACIÓN

Aunque su pasión es el ser humano y el aprendizaje constante, Daida admite que, de no haber sido psicóloga, su camino habría estado ligado a la comunicación. Disfruta conectando con el público en conferencias y colaborando en medios, donde traslada conceptos complejos de salud mental a un lenguaje cercano y útil.

Para Daida, el aprendizaje no es solo una meta, sino una herramienta para mejorar el mundo:

«Deseo que mi granito de arena ayudando a las personas haga que este mundo sea mejor».

LA ‘DICTADURA’ DEL FILTRO

Como experta en autoestima, Daida analiza con lucidez el impacto de las redes sociales en la adolescencia. Advierte sobre una nueva forma de «disforia» en la que el cerebro registra la versión editada como la única realidad aceptable.

La trampa del filtro: «Cuando tu referencia constante es un rostro sin poros ni ojeras, tu piel humana empieza a parecerte un defecto».

El termómetro del ‘like’: Daida explica que cada notificación es un chute de dopamina. El problema surge cuando asociamos los números con nuestro valor personal; una métrica volátil que pone en riesgo la estabilidad emocional.

Durante la visita a las instalaciones de Televisión Canaria.

HERRAMIENTAS PARA UNA IDENTIDAD REAL

Inspirada en autores como Albert Bandura, Daida trabaja la autoestima desde dentro hacia fuera. Su enfoque en terapia busca que la persona conecte con sus habilidades y valores, entendiendo que el cuerpo es una parte de su ser, pero no su valor total.

CONSEJOS PARA PADRES Y ADULTOS

Para ella, la clave de la educación emocional es la coherencia. No sirve de nada decir «quiérete como eres» si el adulto se critica frente al espejo. Daida nos propone:

Elogios con fondo: Reforzar valores y carácter, no solo el físico.

Pensamiento crítico: Enseñar que las redes son escaparates, no vidas completas.

Detección temprana: Estar alerta si el joven se aísla por vergüenza corporal o sufre ansiedad antes de publicar.

Momentos de la grabación del programa Así Somos, Autoimagen.

EL MAR COMO REFUGIO

Para gestionar la intensidad de su profesión, Daida busca el equilibrio en lo esencial: el tiempo con su familia y sus amigas. Pero hay un rincón sagrado para ella: caminar cerca de la orilla. «El mar me ordena por dentro«, afirma, y encuentra en el horizonte canario la calma necesaria para seguir acompañando a otras personas en su crecimiento personal.

Su mensaje para la juventud:

«Tu cuerpo es increíble porque te permite jugar, bailar, pensar y vivir. Es tu vehículo en este mundo, pero tu identidad es mucho más grande que tu imagen».