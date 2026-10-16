El debate sobre la autoimagen, sin filtros, en ‘Así Somos’

El espacio de Responsabilidad Social de RTVC estará dedicado esta semana a la tiranía de la imagen y cómo ha afectado al auge de los Trastornos de la Conducta Alimentaria

El programa ‘Así Somos‘ regresa esta semana con una propuesta dedicada a analizar qué percepción tenemos sobre nosotros mismos y cómo el auge de las redes sociales ha condicionado este autoconcepto. El dato de partida es preocupante y lo revelaba una encuesta reciente: un 85% de los españoles vive insatisfecho con su aspecto físico.

Es una de las temáticas propuestas en esta nueva temporada que ofrece reflexiones sobre las inquietudes y preocupaciones de la generación Z. En esta ocasión el espacio cuenta con la participación del alumnado del IES Las Breñas que estará representado por Valentina Brito, la alumna de 1º de Bachillerato seleccionada como portavoz en el plató del programa. Ella será la encargada de trasladar las dudas que han planteado sus compañeros a las dos invitadas que participan como voces expertas: con Daida Hernández, psicóloga general sanitaria, y Vanessa Sosa, sanitaria especializada en trastornos de la conducta alimentaria. Además en este programa, contaremos con la labor como maestro de ceremonias de David García del Castillo, presentador de Choss en Canarias Play.

Un instante del programa de esta semana

Las redes sociales no ayudan

Uno de las cuestiones que se va a abordar en el espacio es el papel que están jugando las redes sociales en esa construcción de nuestra auto-percepción. Las expertas aseguran que aprendemos a ver nuestra propia imagen a través de nuestros padres y que se ha producido un enorme cambio social desde el momento en el que percibimos nuestro valor a través de la mirada ajena, comparándonos constantemente.

Las presiones estéticas a las que nos bombardean constantemente las redes sociales, incrementan aún más esa necesidad de seguir un molde que nos están mostrando las redes sociales. En ese sentido, las redes están amplificando esa presión constante a cada vez más personas, sobre todo mujeres, y a edades cada vez más tempranas.

Incremento de los TCA

Una de las consecuencias más graves que está teniendo esta «dictadura de los filtros» es el paulatino incremento de los trastornos de la conducta alimentaria, sobre todo desde la pandemia. Surgen en la adolescencia, los sufren sobre todo las mujeres, pero ya se detecta un inicio cada vez más precoz y también el incremento en la cifra de hombres que los sufren.

Vanessa Sosa es sanitaria especializada en TCA Daida Hernández es psicóloga general sanitaria

El programa nos permitirá conocer algunos mensajes para quienes atraviesan una situación de este tipo y analizar cuestiones como la necesidad de aceptación de los demás y de pertenencia, tan importantes en la adolescencia.

Así Somos: Autoimagen se emite este sábado, a las 11.30 horas.