Aránzazu Gutiérrez Butler es trabajadora social y presidenta de la Asociación Equilibrio – Infancia y Familia, desde donde desarrolla una labor comprometida con la protección, el acompañamiento y la escucha activa de la infancia, la adolescencia y sus familias. Su enfoque profesional se basa en una mirada humana, crítica y profundamente respetuosa con las distintas realidades sociales.

NATURALEZA, CALMA Y EQUILIBRIO

La naturaleza es su principal refugio y una parte esencial de su autocuidado. Disfruta especialmente de las acampadas frente al mar, en lugares sin cobertura, donde puede desconectar del ritmo diario y reconectar con lo esencial. Para Aránzazu, “ser y estar” sin más exigencias, es una forma de volver a poner los pies en la tierra. Junto a estos espacios naturales, el tiempo compartido con las personas que le generan bienestar es clave para sostenerse emocionalmente en su día a día profesional.

Visita a las instalaciones de Televisión Canaria.

UNA VOCACIÓN AL SERVICIO DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA

Su camino hacia el Trabajo Social comenzó tras una primera formación en Periodismo. Aunque soñaba con contar al mundo realidades silenciadas, pronto comprendió los límites del relato condicionado y decidió regresar a la isla para iniciar su trayectoria como trabajadora social. Desde el inicio tuvo claro su foco: la infancia y la adolescencia, colectivos vulnerables de los que se habla mucho, pero a los que pocas veces se escucha de verdad.

A lo largo de su recorrido profesional ha acompañado situaciones muy complejas, pero también procesos de superación que demuestran el poder transformador de una red de apoyo sólida y comprometida.

Durante la grabación del programa Así Somos Relaciones Sociales.

JUVENTUD, RELACIONES Y MIRADA CRÍTICA AL PRESENTE

Aránzazu ve en la juventud una oportunidad real para no repetir errores del pasado. Destaca su capacidad para expresar emociones, para convivir en la diversidad y para construir relaciones más libres y conscientes. Defiende la importancia de hablar sin filtros sobre cómo nos relacionamos, entendiendo que hacerlo es también una forma de mirarnos por dentro y cuestionar aquello que nos limita.

Su mensaje es claro y honesto:

‘’No siempre encajar significa estar en el lugar correcto. A veces, simplemente, significa estar siendo quien realmente eres’’.