A sus 14 años, Mauro Bermúdez Guadalupe representa una generación que, aunque conectada al mundo digital, mantiene los pies firmemente hundidos en la arena de su tierra. Estudiante de 3º de ESO en el CEO Ignacio Aldecoa de La Graciosa, Mauro se define bajo tres pilares que marcan su carisma: es una persona graciosa, extrovertida y profundamente familiar.

Autenticidad en la era digital

Para él, la autenticidad no es una opción, sino una forma de vida. En un ecosistema adolescente a menudo dominado por las apariencias, Mauro rompe el molde. Aunque utiliza su móvil para desconectar, huye de las «máscaras» virtuales; cuando decide compartir algo en redes sociales, lo hace siendo fiel a sí mismo, no busca encajar en moldes ajenos ni seguir tendencias que no le representen.

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Valores y relaciones sociales

En el ámbito de las relaciones sociales, Mauro es un firme defensor de la claridad. Ante los malentendidos o los «dramas» de grupo, rechaza los juegos de intermediarios o el silencio prolongado: su política es hablar las cosas de frente y en directo. Para él, la verdadera amistad se mide en la disponibilidad real, en esa certeza inquebrantable de saber que, «cuando lo necesites, alguien estará ahí para ti».

Madurez y crecimiento personal

Entre sus rasgos más valorados destaca una madurez inusual para su edad. Posee un fuerte sentido de la responsabilidad, priorizando siempre mantenerse alejado de conflictos innecesarios. Esta actitud se refuerza con una reciente «pequeña victoria» personal: el haber aprendido a centrarse en sí mismo, restando importancia a los ruidos externos y a las cosas que realmente no la tienen.

Momentos de la grabación del programa Así Somos Relaciones Sociales.

Equilibrio vital y legado

Sin duda, lo que más define su equilibrio vital es su forma de desconectar. En sus momentos de relax, Mauro encuentra el silencio necesario haciendo empleita. Este arte tradicional de trenzar la palma es su refugio, un puente entre lo digital y lo ancestral que le permite pausar el mundo. Aunque su futuro profesional aún es un lienzo en blanco, su filosofía de vida es ya una lección de integridad para quienes se sienten fuera de lugar: «No te sientas mal por no encajar y no cambies por nada ni por nadie».