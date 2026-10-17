ASÍ SOMOS | VANESSA SOSA ALEMÁN

Vanessa Sosa Alemán es psicóloga sanitaria con una sólida trayectoria en el ámbito de la salud mental. Se ha especializado en el tratamiento de Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCA), que ejerce en la Asociación Gull-Laségue, y en la terapia EMDR para el abordaje del trauma. Con 45 años, su práctica profesional se asienta sobre tres pilares fundamentales: la cercanía, la colaboración y la perseverancia en el acompañamiento a sus pacientes.

Su interés por el bienestar humano tiene raíces profundas; de hecho, antes de consolidarse en la psicología, contempló el camino de la nutrición, manteniendo siempre una fuerte conexión con el campo de la salud integral. Esta visión interdisciplinar le permite comprender la salud física y emocional como un todo indisoluble.

Durante la visita a las instalaciones de Televisión Canaria.

La era de la imagen y la salud mental

Desde su experiencia clínica, Vanessa analiza cómo la digitalización y el uso constante de filtros están transformando la percepción corporal, especialmente en etapas tan sensibles como la adolescencia. Su trabajo se centra en desmontar los estándares estéticos irreales que imperan en las redes sociales, ayudando a la juventud a desarrollar un sentido crítico frente a la imagen idealizada y a fortalecer una autoestima basada en el autoconcepto, los valores personales y la identidad real, en lugar de la validación externa y cuantitativa de los «likes».

Vanessa defiende que el papel del entorno adulto es crucial en esta construcción. Aboga por un cambio de paradigma en la comunicación familiar, promoviendo que los adultos modelen una relación más saludable y menos crítica con el propio cuerpo, priorizando el bienestar sobre la apariencia.

Momentos de la grabación del programa Así Somos, autoimagen.

Compromiso con el bienestar

Más allá de su consulta, Vanessa es una profesional que valora el equilibrio personal como motor de su labor. Cuando se desconecta de la rutina, encuentra su espacio en el contacto con el mar y las actividades al aire libre, convencida de que cualquier experiencia que rompa con lo cotidiano es vital para mantener la claridad necesaria en su profesión.

Su compromiso en el programa Así Somos busca ofrecer las herramientas necesarias para que familias y adolescentes sepan identificar cuándo una preocupación por la imagen trasciende lo evolutivo y requiere atención especializada, además de ayudar a detectar señales de alarma como el aislamiento, los cambios en la alimentación o un malestar emocional persistente.