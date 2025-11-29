Así Somos: Personas con Discapacidad

Eduardo Martínez Ramírez, de 48 años, es un hombre que ha sabido transformar una adversidad en una oportunidad para inspirar a otros. Tras sufrir una lesión medular completa a nivel D6, Eduardo ha demostrado una fuerza y determinación ejemplares, redefiniendo los límites de lo posible.

Actividades que nutren el cuerpo y la mente

A pesar de las limitaciones físicas impuestas por su lesión, Eduardo ha encontrado en la vida una infinidad de posibilidades. Su tiempo libre lo dedica a actividades que le apasionan, como la natación, los viajes, la pintura y la lectura. Estas aficiones no solo le permiten disfrutar de momentos de ocio, sino que también contribuyen a su bienestar emocional y mental.

Un referente en la defensa de los derechos

Uno de los mayores logros de Eduardo ha sido la creación de la Asociación La Vida Sigue en Positivo, una iniciativa que ha brindado apoyo y esperanza a cientos de personas con discapacidad. A través de charlas y talleres, Eduardo ha compartido su experiencia y conocimientos, demostrando que la discapacidad no es un obstáculo para alcanzar los sueños.

Momentos de la grabación del programa Así Somos: Personas con Discapacidad.

Retos personales que inspiran

A nivel personal, Eduardo ha superado desafíos que parecían insuperables. Nadar de Lanzarote a Fuerteventura, una travesía de más de 15 kilómetros, es una muestra de su espíritu indomable y de su capacidad para superar cualquier obstáculo.

Inclusión real: más allá de la teoría

Para Eduardo, la inclusión es fundamental para construir una sociedad más justa y equitativa. Defiende la necesidad de que todas las personas, independientemente de sus capacidades, tengan las mismas oportunidades de participar en todos los ámbitos de la vida.

En su opinión, es necesario pasar de la igualdad legal a la igualdad real, derribando las barreras físicas y mentales que aún persisten.