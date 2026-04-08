‘Así Somos’, premiado por su labor de apoyo y visibilidad al COVID Persistente

El programa de RSC de RTVC ha recibido este reconocimiento por parte de la Asociación Covid Persistente de Canarias

Carlos Pagador y Nieves Rocha, subdirector y directora de ‘Así Somos’, junto a integrantes de la Asociación Covid Persistente de Canarias.

La Junta Directiva de la Asociación Covid Persistente de Canarias ha concedido al espacio ‘Así Somos‘ del área de Responsabilidad Social Corporativa de Radio Televisión Canaria este miércoles 8 de abril el título de “Socios de Honor”. Esta distinción se produce tras la reciente celebración del Día Internacional para el Reconocimiento y Concienciación de la Covid Persistente (Long Covid), conmemorado el pasado 15 de marzo.

El acto de nombramiento de este título ha tenido lugar en el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Santa Cruz de Tenerife con la presencia de los protagonistas del espacio dedicado a esta patología, además de Nieves Rocha y Carlos Pagador, directora y subdirector, respectivamente, de este espacio del área de RSC de RTVC.

Nieves Rocha ha destacado que este reconocimiento «refuerza el compromiso de la radio televisión pública con las realidades que a veces quedan en la sombra». Rocha ha señalado además que «escuchar a los jóvenes preguntar con tanta sensibilidad y ver la generosidad de los pacientes al responder es lo que da sentido a este proyecto informativo y social».

Un puente hacia la inclusión

‘Así Somos’ es un programa de Televisión Canaria que busca promover la empatía y la inclusión social mediante el conocimiento y el acercamiento a diferentes realidades. En cada temporada, el equipo visita ocho centros educativos repartidos por todo el archipiélago.

En cada entrega, se plantea al alumnado un tema relacionado con alguna condición, patología o situación que conlleva una diferencia social. Los estudiantes preparan sus propias preguntas y las trasladan a las personas invitadas, quienes comparten su vivencia en primera persona. De esta forma, el proyecto ofrece un espacio para que los adolescentes tomen conciencia de la diversidad, contribuyendo a construir una sociedad más comprensiva.