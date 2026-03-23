RTVC se vuelca con la donación de sangre

Bajo el lema «Dona Sangre, Dona Vida», Radio Televisión Canaria vuelve a colaborar junto a la Dirección General de Hemodonación y Hemoterapia para reforzar las reservas de sangre ante la llegada de Semana Santa

Radio Televisión Canaria refuerza su compromiso social con la puesta en marcha, un año más, de la campaña «Dona Sangre, Dona Vida». En una acción coordinada con la Dirección General de Hemodonación y Hemoterapia, se busca movilizar tanto a la ciudadanía en general como a su propio personal para garantizar los niveles de reservas de sangre que históricamente sufren un descenso significativo durante el periodo de Semana Santa.

La campaña, que se ha iniciado ya, terminará el próximo 7 de abril, fecha estratégica en la que TV Canaria y La Radio Canaria se volcarán con la salida de su programación a la calle. Será justo tras el regreso de los días festivos, un momento en el que las necesidades de los centros hospitalarios suelen ser máximas y las existencias se sitúan en niveles críticos.

Programación especial y divulgación

Radio Televisión Canaria ha diseñado una cobertura transversal en estos días para concienciar sobre la importancia de la hemodonación. Lo ha hecho a través de contenidos cercanos y pedagógicos en su programación:

Este lunes, día 23, Gente Maravillosa hace el arranque de la campaña con un programa especial que se emitirá a las 22.30 y que tendrá como aliada a nuestra jefa de Meteorología Vicky Palma.

Mañana, día 24 de marzo, cogerá el testigo Noveleros, también con un programa especial que se emitirá a las 22.30.

También está previsto que se haga un trabajo de divulgación conjunto para aliviar la preocupación de quienes tienen «miedo a las agujas». La Dirección General ya dispone de unas gafas de realidad virtual que facilitan la experiencia a quienes quieren donar pero tienen cierta aversión a las agujas. Nada como una exposición controlada para superar esos miedos.

Unidad Móvil de Donación de sangre

Operativo a pie de calle el día 7

La gran acción de este año vuelve a movilizar al personal de RTVC con la complicidad de la Dirección General de Hemodonación, que habilitará dos unidades móviles de extracción en puntos estratégicos de las dos capitales canarias. Por estas unidades móviles pasará el personal de RTVC, pero también se invita a la participación ciudadana. Para ello se van a habilitar unidades móviles de extracción en puntos estratégicos de las dos capitales canarias:

Tenerife: Plaza de España (Santa Cruz de Tenerife), a partir de las 09:00 horas.

Plaza de España (Santa Cruz de Tenerife), a partir de las 09:00 horas. Gran Canaria: Centro de producción de TVC en El Sebadal (Las Palmas de Gran Canaria), a partir de las 09:00 horas.

RTVC lleva años colaborando en estas campañas solidarias

La radio en directo

La Radio Canaria trasladará parte de su programación ese día al corazón de la noticia, y nunca mejor dicho lo del corazón. Allí se dará voz a quienes tienen este gesto solidario, las personas que donan. El programa «La Alpispa», con Eugenio González y Mercedes Martín, recogerá sus testimonios y también los del personal sanitario que está al frente de esos equipos. Será de 11 a 13 desde la Plaza de España.

Asimismo, el Buenos Días Canarias y los Servicios Informativos de TV Canaria tienen previsto realizar una cobertura total de la jornada con conexiones en directo.

RTVC recuerda a la ciudadanía que puede consultar todos los puntos fijos de donación en la web oficial: https://efectodonacion.com/puntos-fijos/.