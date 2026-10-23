«Así Somos» plantea un debate sobre el abuso de las redes sociales

El programa de Responsabilidad Social de RTVC aborda este sábado 24 de octubre, a las 11:30 horas, en Televisión Canaria y Canarias Play, el abuso de las redes sociales con el alumnado del IES Los Tarahales de Las Palmas de Gran Canaria

En pleno debate internacional sobre las limitaciones de uso de las redes sociales a menores, el programa de Responsabilidad Social de RTVC ‘Así Somos’ abordará este sábado 24 de octubre, a las 11:30 horas, en Televisión Canaria y Canarias Play, el abuso de las redes sociales y su papel en el desarrollo de la adolescencia. El alumnado del IES Los Tarahales de Las Palmas de Gran Canaria será el protagonista de esta entrega, que contará con la participación de dos expertas en adicción a las redes y ciberseguridad.

El IES Los Tarahales de Las Palmas de Gran Canaria ha sido el encargado de preparar en el aula toda la batería de preguntas que trasladarán al plató del programa en una entrevista que realizará la alumna Briseida Gómez, portavoz de su clase en esta entrega. Amadrinado por Miriam Hernández, presentadora del espacio CHOSS, este primer programa contará con dos especialistas que van a trasladar su experiencia y la necesidad de adquirir comportamientos más conscientes sobre el uso de las tecnologías.

Briseida Gómez, la alumna que hará de presentadora Las invitadas conociendo las instalaciones de RTVC

Herramientas para detectar adicciones

Alba Jiménez, psicóloga vinculada al proyecto Aluesa de la Fundación Adsis, nos ofrecerá en el programa algunas reflexiones sobre el uso abusivo de las redes. Reconoce que el mundo paralelo y perfecto que nos trasladan las redes sociales es uno de los alicientes principales que llama la atención de la juventud. Las personas expertas señalan que no solo hay que tener en cuenta el tiempo de uso dedicado a las redes, sino otras cuestiones que ayudan a detectar la adicción. Como ejemplo nos darán el aislamiento, la falta de sueño o los cambios en el rendimiento educativo.

Romina Barrios, abogada Alba Jiménez, psicóloga

Romina Barrios, abogada especializada en ciberseguridad y ciberdelincuencia, será la encargada de dar algunas pautas sobre la autoprotección cuando navegamos por las redes. Ella sostiene que la gente se toma muy a la ligera la sobreexposición de la vida diaria en redes. Desvelamos en tiempo real mucha información no solo a terceros, sino también a las empresas tecnológicas a las que damos datos sobre nuestras pautas de conducta.

Cuando se llega al delito

Además de los consejos y preocupaciones de la adolescencia sobre las redes o el papel de las familias en ese acompañamiento, el programa trasladará recomendaciones sobre algunos de los delitos que han llegado o se han transformado de la mano de las redes. El ciberacoso y la difusión de imágenes de contenido íntimo serán algunos de los asuntos que más han interesado al alumnado de este centro.

Esta primera entrega de ‘Así Somos’, dedicada a las redes sociales, se emitirá este sábado 24 de octubre, a las 11:30 horas, en Televisión Canaria y estará también disponible en la plataforma digital Canarias Play.