La asociación que denunció los fallos en los cribados de cáncer de mama en Andalucía (Amama), ha seguido investigando y vincula ya tres muertes a estas negligencias

La presidenta de la asociación de mujeres con cáncer de mama, Amama, Ángela Claverol, en declaraciones a los periodistas. EFE/ Julio Muñoz

La Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama de Sevilla (Amama) ha vinculado este viernes el fallecimiento de tres personas con los fallos detectados en el programa de cribados de esta enfermedad en Andalucía.

Esta información la ha concretado el abogado de la asociación, Manuel Jiménez Soto, junto a la presidenta de Amama, Ángela Claverol, en la rueda de prensa. Han explicado su respuesta al requerimiento formal que le hizo el Servicio Andaluz de Salud (SAS) para que le remitiera documentación o testimonios de afectadas por los fallos.

Amama ha replicado al SAS que no puede facilitarle información, documentación y testimonios porque se lo impide la Ley de Protección de Datos. Esta normativa no les permite facilitar nombres, apellidos y situación sanitaria salvo que contara con consentimiento expreso.