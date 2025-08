Un asteroide de grandes dimensiones podría colisionar con la Luna

La red ATLAS descubrió el asteroide 2024 YR4 que tiene una probabilidad de impactar con el satélite de un 4%

El asteroide 2024 YR4 cuenta con un diámetro de unos 60 metros y amenaza con colisionar contra el único satélite natural de La Tierra, la Luna. La red ATLAS, red en la que participa el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), descubrió desde Chile este objeto espacial durante el año pasado.

El asteroide 2024 YR4 podría colisionar con la Luna / Imagen de ESA-Science Office

Según afirma Miguel Alarcón, investigador predoctoral del IAC, «las probabilidades de que choque con la Luna son del 4%«. Además, añade que el objeto recorre su órbita cada cuatro años y que, tras su acercamiento en 2028, el siguiente será en diciembre de 2032, cuando se producirá la menor distancia a la Tierra y podría, o no, impactar contra la Luna.

Evento único

Este objeto espacial amenazó en un primer momento con colisionar con la Tierra, un riesgo que se ha descartado por completo según los últimos avances. El último telescopio espacial en observar este objeto fue el James Webb, propiedad de la NASA, que lo identificó el pasado mes de mayo.

«Ahora mismo no lo podemos observar, está muy lejos, así que no podemos saber si esas probabilidades aumentarán o no hasta el verano de 2028″, asegura Alarcón, quien añade que, en ese momento, podrá volver a observarse en todo el mundo —incluidos los Observatorios de Canarias— y se podrá teorizar sobre un posible impacto en la Luna el 22 de diciembre de 2032.

Según las últimas observaciones del telescopio espacial James Webb, este asteroide tendría un diámetro de entre 53 y 67 metros. Estas cifras coinciden con los resultados que obtuvo el Grupo de Sistema Solar del IAC, liderados por la Doctora Julia de León, usando el telescopio GTC el pasado mes de febrero.

La situación del asteroide 2024 YR4 este 6 de agosto de 2025. Imagen de Jet Propulsion Laboratory – Caltech/NASA



Para los expertos, determinar el tamaño del objeto es fundamental para realizar distintas simulaciones de impacto con la Luna. Además de conocer la órbita del asteroide, saber su tamaño permite estimar el riesgo de la posible colisión.

«Este sería un evento único: nunca hemos presenciado un impacto de un objeto tan grande en nuestro satélite, por lo que la comunidad científica aún trabaja en modelos para intentar predecir cuál sería el efecto en la superficie de la Luna», asegura Miguel Alarcón.

Finalmente, el investigador insiste en que las probabilidades de que no suceda nada son muy altas, de un 96 %, y que hasta 2028 la comunidad científica no podrá saber más sobre este asteroide y su posible impacto.