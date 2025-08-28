ES NOTICIA

Un «ataque masivo» deja más de una decena de muertos y medio centenar de heridos en Kiev

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, denuncia un “nuevo ataque masivo” de Rusia y pide sanciones más duras, mientras el alcalde de la capital eleva a cerca de 50 el número de heridos

Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania realiza operaciones de búsqueda y limpieza en el lugar de un ataque aéreo en Kiev- Europa Press
Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania realiza operaciones de búsqueda y limpieza en el lugar de un ataque aéreo en Kiev – Europa Press

El número de muertos a causa del “ataque masivo” ejecutado durante las últimas horas por el Ejército de Rusia contra la capital de Ucrania, Kiev, ha ascendido a doce, según confirmó el jefe de la Administración Militar de la ciudad, Timur Tkachenko. Entre las víctimas se encuentran tres menores, de dos, 14 y 17 años.

El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, informó además de cerca de 50 heridos, de los cuales 40 han necesitado hospitalización.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, denunció en la red social X “otro ataque masivo” por parte de Rusia y trasladó sus condolencias a los familiares de las víctimas. El mandatario aseguró que los ataques constituyen “una clara respuesta de Moscú” a quienes en las últimas semanas han pedido un alto el fuego. “Rusia elige los misiles balísticos frente a la mesa de negociaciones”, afirmó.

Zelenski subrayó que “la muerte de niños debería provocar la reacción más fuerte” y pidió a la comunidad internacional que adopte posiciones claras. Señaló que espera una reacción de China y Hungría, países que en ocasiones han defendido un alto el fuego, y reclamó la imposición de nuevas y duras sanciones contra Rusia.

Desde el inicio de la invasión rusa en febrero de 2022, Kiev ha sufrido repetidos bombardeos, aunque en este caso las autoridades rusas no se han pronunciado aún sobre el ataque.

