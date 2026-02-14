Las intoxicaciones etílicas concentraron casi la mitad de las asistencias en un operativo reforzado por la Cabalgata anunciadora en la primera noche del Carnaval
El dispositivo de seguridad y emergencias del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife atendió a 68 personas durante la primera noche de bailes en la calle, coincidiendo con la Cabalgata anunciadora y la posterior fiesta nocturna.
El desdoblamiento del operativo permitió cubrir ambos eventos en una jornada de alta afluencia. De las personas asistidas, 52 eran adultas y 16 menores de edad; 40 varones y 28 mujeres.
Las intoxicaciones etílicas representaron el 48,5% de las atenciones, mientras que 21 intervenciones estuvieron relacionadas con traumatismos y caídas. Además, se asistió a tres personas por consumo de sustancias estupefacientes y a otras tres por agresiones.
Enfermedad común, caídas y traumatismos
Un total de 17 afectados fueron derivados a centros sanitarios para pruebas diagnósticas o atención especializada. Durante la Cabalgata, ocho personas (seis adultos y dos menores) también precisaron asistencia por enfermedad común, caídas y traumatismos.
El operativo contó con recursos específicos para menores gestionados por Cruz Roja Española en coordinación con la unidad de la Policía Local adscrita a la Fiscalía del Menor, que registró 16 casos, 12 de ellos por intoxicación etílica. La Policía Local de Santa Cruz de Tenerife tramitó 25 actas, entre ellas 14 por tenencia o consumo de drogas y dos por portar armas prohibidas.
También intervinieron la Policía Nacional y los equipos aéreos y de drones. En los Puntos Violetas se atendió a nueve personas y se activó el protocolo en un caso de agresiones machistas, mientras que el Punto Arcoíris realizó 25 asesoramientos y derivó un caso a un recurso especializado.