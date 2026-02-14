Las intoxicaciones etílicas concentraron casi la mitad de las asistencias en un operativo reforzado por la Cabalgata anunciadora en la primera noche del Carnaval

Atendidas 68 personas en la primera noche de bailes del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife. EFE

El dispositivo de seguridad y emergencias del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife atendió a 68 personas durante la primera noche de bailes en la calle, coincidiendo con la Cabalgata anunciadora y la posterior fiesta nocturna.

El desdoblamiento del operativo permitió cubrir ambos eventos en una jornada de alta afluencia. De las personas asistidas, 52 eran adultas y 16 menores de edad; 40 varones y 28 mujeres.

Las intoxicaciones etílicas representaron el 48,5% de las atenciones, mientras que 21 intervenciones estuvieron relacionadas con traumatismos y caídas. Además, se asistió a tres personas por consumo de sustancias estupefacientes y a otras tres por agresiones.

Enfermedad común, caídas y traumatismos

Un total de 17 afectados fueron derivados a centros sanitarios para pruebas diagnósticas o atención especializada. Durante la Cabalgata, ocho personas (seis adultos y dos menores) también precisaron asistencia por enfermedad común, caídas y traumatismos.

El operativo contó con recursos específicos para menores gestionados por Cruz Roja Española en coordinación con la unidad de la Policía Local adscrita a la Fiscalía del Menor, que registró 16 casos, 12 de ellos por intoxicación etílica. La Policía Local de Santa Cruz de Tenerife tramitó 25 actas, entre ellas 14 por tenencia o consumo de drogas y dos por portar armas prohibidas.

También intervinieron la Policía Nacional y los equipos aéreos y de drones. En los Puntos Violetas se atendió a nueve personas y se activó el protocolo en un caso de agresiones machistas, mientras que el Punto Arcoíris realizó 25 asesoramientos y derivó un caso a un recurso especializado.