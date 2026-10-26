El vuelo VY3008 de Vueling fue trasladado a una zona apartada del aeropuerto después de tomar tierra en la isla y obligó a activar los protocolos de seguridad

Un avión procedente de Barcelona aterrizaba este lunes, 26 de octubre, en el Aeropuerto de Gran Canaria después de recibir una amenaza de bomba que resultó ser falsa. La alerta obligó a activar los protocolos de seguridad y a trasladar la aeronave a una zona apartada de las instalaciones aeroportuarias.

Informa: Redacción Informativos RTVC

El incidente afectó al vuelo VY3008 de Vueling, que cubría la conexión entre el Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat y Gran Canaria. La aeronave tenía prevista su llegada a la isla alrededor de las 19:50 horas, según los registros de vuelos consultados.

Tras conocerse la amenaza, el avión pudo tomar tierra en el aeropuerto grancanario. Las autoridades ordenaron después trasladarlo hasta una zona apartada de la terminal para desarrollar las actuaciones de seguridad correspondientes.

Según la información publicada por Atlántico Hoy, el aparato quedó rodeado por vehículos de seguridad y se organizó el desembarque de los pasajeros en condiciones de seguridad.

Activados los protocolos de seguridad

La amenaza provocó la activación de los procedimientos previstos para este tipo de incidentes. Estos protocolos contemplan la intervención de las fuerzas y cuerpos de seguridad, la coordinación con los responsables aeroportuarios y, cuando las circunstancias lo requieren, la inspección de la aeronave y del equipaje.

Por el momento no se ha confirmado que la incidencia haya provocado alteraciones significativas en el resto de operaciones del Aeropuerto de Gran Canaria. Según ha informado AENA a Televisión Canaria, el aeropuerto opera con total normalidad.

Conexión entre Barcelona y Gran Canaria

El VY3008 es uno de los vuelos regulares de Vueling que conectan Barcelona con Gran Canaria. Los registros aeroportuarios situaban este lunes su salida de Barcelona a las 17:25 horas y su llegada prevista a Gran Canaria a las 19:50, hora canaria.

La información sobre el incidente continúa siendo limitada y las autoridades no han comunicado.