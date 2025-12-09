Se repite el fallo que ya había emitido en noviembre de 2023, pero que luego el TSJC revocó, al estimar un recurso de la Fiscalía que ponía en cuestión la imparcialidad de dos de los tres magistrados que la firmaban el sobreseimiento del caso

La Audiencia de Las Palmas ha vuelto a exonerar a Miguel Ángel Ramírez de los delitos de fraude fiscal que la Fiscalía y Hacienda apreciaban en la gestión de Seguridad Integral Canaria (SIC) entre 2014 y 2016, al no apreciar pruebas de que fuera el administrador real de la empresa en esos años, en los que ese cargo lo desempeñaba Héctor de Armas.

De nuevo se repite así el fallo que ya había emitido en noviembre de 2023, pero que luego el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) revocó, al estimar un recurso de la Fiscalía que ponía en cuestión la imparcialidad de dos de los tres magistrados que la firmaban el sobreseimiento del caso, Emilio Moya y Carlos Vielba, por apreciar indicios de que mantienen lazos de amistad con Ramírez.

Otro tribunal (Pilar Parejo, Arcadio Díaz Tejeda y Oscarina Naranjo) ha examinado el asunto de nuevo que se ha pronunciado en igual sentido, aunque con un voto particular de su presidenta (Parejo), que sí defiende que en la instrucción hay base suficiente para llevar a juicio a Ramírez junto a Héctor de Armas, administrador de Sociedad Integral Canaria desde 2011.