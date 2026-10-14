La Audiencia Nacional da luz verde a la concesión de la piscina municipal de Los Silos

Con esta decisión de la Audiencia Nacional se anula una sentencia previa que denegaba la concesión para la ocupación, uso y gestión de la piscina municipal de Los Silos

El Ayuntamiento de Los Silos informaba este martes de que la Audiencia Nacional había anulado, en una sentencia del pasado 6 de octubre, la decisión que había denegado la concesión sobre la piscina municipal e insta a la Administración General del Estado a otorgarla. Las reacciones no se han dejado espera, y tanto en consistorio del municipio como el Gobierno de Canarias se han felicitado por esta decisión.

Piscinas municipales de Los Silos. Imagen RTVC

Resultado positivo para el Ayuntamiento

«En la práctica, esto significa que se reconoce que las piscinas pueden mantenerse en su actual ubicación junto al mar y que el Ayuntamiento podrá disponer de la concesión necesaria para continuar con el procedimiento», señala el consistorio en sus perfiles en las redes sociales.

La sentencia reconoce la función pública y social de las instalaciones que permiten disfrutar del mar de una forma más segura, especialmente a menores, personas mayores y personas con dificultades para acceder directamente al litoral.

Según el Ayuntamiento, «esta decisión supone un avance favorable y permite seguir dando pasos hacia la futura puesta en funcionamiento de las piscinas». Ahora, prosigue, «deberán completarse los trámites administrativos y técnicos necesarios para continuar avanzando en el proceso».

«Reconocimiento a su relevancia social»

El director general de Costas y Gestión del Espacio Marítimo Canario del Gobierno de Canarias, Antonio Acosta, ha destacado este miércoles la importancia social de la piscina municipal de Los Silos tras la sentencia de la Audiencia Nacional que ha anulado la decisión del Estado de denegar al Ayuntamiento la concesión para su ocupación, uso y gestión, una instalación que permanece cerrada desde 2019.

En una nota, el Gobierno resalta que la resolución judicial, fechada el pasado 6 de octubre, haya reconocido la relevancia social de este espacio, un lugar de ocio y disfrute que mantiene una vinculación histórica con el mar y el litoral del norte de Tenerife. Asimismo, la sentencia permitirá al Ayuntamiento iniciar los trámites para regularizar la situación de la instalación, aunque no es firme y puede ser recurrida por el Estado.

Acosta ha señalado que las características geográficas de buena parte del litoral canario dificultan el acceso al mar, por lo que determinados enclaves costeros desempeñan una función relevante para facilitarlo en condiciones de seguridad, especialmente para las personas mayores y los niños.

En este sentido, ha defendido la necesidad de compatibilizar la protección ambiental y patrimonial de la costa con el mantenimiento de los usos sociales tradicionales, atendiendo a criterios de seguridad y a las necesidades de la población. Asimismo, ha subrayado la importancia de preservar aquellos espacios que forman parte de la identidad y la relación histórica de los municipios canarios con el mar.

Sobre la piscina

La piscina municipal de Los Silos ocupa más de 6.000 metros cuadrados de dominio público marítimo-terrestre. La sentencia de la Audiencia Nacional ha anulado la decisión estatal adoptada en 2022, lo que permitirá al Consistorio iniciar el procedimiento para regularizar la situación de esta instalación.

Asimismo, el director general ha señalado que el Estado ya recibió una sentencia contraria de los tribunales en un caso similar en el municipio de Candelaria, pese a lo cual no asumió la decisión judicial y decidió acudir a la vía de la casación. «Ahora confiamos en que el Gobierno de España asuma de forma definitiva esta nueva decisión de la Audiencia Nacional sobre la piscina de Los Silos», ha añadido Acosta.

El director general ha reiterado la importancia de «respetar» las competencias de Canarias en materia de costas y ha defendido el «diálogo y el consenso» como vías para avanzar en la gestión y protección del litoral canario.