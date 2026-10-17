Auditorio de Tenerife suma a su equipamiento tres nuevos pianos de máximo nivel

Los pianos, que ya se encuentran en el edificio, han sido testados in situ en fábrica para asegurar su calidad y sonoridad de acuerdo a las necesidades de Auditorio

El Auditorio de Tenerife amplía su equipamiento estrenando tres nuevos pianos Steinway & Sons. Con estas adquisiciones, la institución reúne un total de cinco pianos de la prestigiosa firma, convirtiéndose en la única institución de Canarias que cuenta con este número y calidad de instrumentos. Esta dotación permite responder a las exigencias artísticas de pianistas de primer nivel mundial y ofrecer las máximas prestaciones para conciertos e interpretaciones de alto nivel.

El consejero de Cultura, Museos y Deportes, José Carlos Acha, recuerda que “los dos pianos actuales llevan siendo amortizados desde hace más de 20 años y era el momento de invertir para que Auditorio siga ofreciendo conciertos de primera categoría”.

Se trata de dos pianos tipo D 274 gran cola y uno Tipo C 227 ¾ cola. “Los dos primeros se utilizarán para los grandes recitales de piano y los solistas de los conciertos sinfónicos”, comenta José Carlos Acha, quien añade que “para sonoridades de menor intensidad como conciertos de jazz o cuando el piano es un acompañamiento, que se requiere de menos potencia, será el elegido el tercero de estos instrumentos, el ¾ cola”.

Proceso complejo

Los pianos, que ya se encuentran en el edificio. Cabe destacar que se testaron in situ en fábrica para asegurar su calidad y sonoridad de acuerdo a las necesidades de Auditorio y a las especificidades de sus salas. Los pianistas canarios Gustavo Díaz-Jerez y Luis López viajaron hasta allí para valorarlos y confeccionar un informe pormenorizado acerca de su idoneidad.

Steinway & Sons es el único fabricante que construye el cuerpo principal exterior e interior en una sola estructura de 17 láminas de arce, en diseño de curva continua. De esta forma además de conseguir que el mueble forme parte del cuerpo acústico del instrumento, la estructura es mucho más robusta.

Pianista ucraniano

El estreno de uno de esos pianos gran cola tendrá lugar el próximo martes 20 de octubre a las 19:30 horas en la Sala de Cámara con el concierto del pianista ucraniano Vadym Kholodenko. En concreto, interpretará obras de Beethoven, Liatoshinski y Liszt.

Las entradas, a un precio de 15 euros, 5 para menores de 30 años, se pueden adquirir en la página web www.auditoriodetenerife.com. Además, de en la taquilla de lunes a viernes de 10:00 a 17:00 horas y sábados de 10:00 a 14:00 horas. Así como, de forma telefónica llamando al 902 317 327 en el mismo horario.