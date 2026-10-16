Daniel Diges, Ana San Martín y Guillermo Pareja dan vida al trío protagonista de este musical, ‘El fantasma de la ópera’, que llega ahora a Canarias, al Auditorio de Tenerife Adán Martín

‘El fantasma de la ópera’ llega al Auditorio de Tenerife del 26 de diciembre al 3 de enero. Imagen cedida

El musical ‘El fantasma de la ópera’ continúa su gira sin precedentes en más de 20 lugares de España, con Tenerife como una de sus paradas más esperadas. Se trata de un hito para este legendario musical, que tras conquistar el West End y Broadway, ha triunfado en escenarios de todo el mundo y ahora se presentará en el Auditorio de Tenerife Adán Martín entre el 26 de diciembre de 2026 y el 3 de enero de 2027, una producción de gran envergadura, la misma que cautivó en la capital durante dos temporadas a crítica y público.

Daniel Diges, Ana San Martín y Guillermo Pareja dan vida al trío protagonista

Daniel Diges (Los Miserables, Kinky Boots) interpretará a Erik, el misterioso y atormentado fantasma, Ana San Martín (Mar i Cell, El Médico) será Christine Daaé, la joven soprano enamorada del apuesto vizconde Raoul Chagny, interpretado por Guillermo Pareja. Y como director musical en gira Jorge Molina. Judith Tobella (Los Miserables, El Médico)es alternante en el papel de Christine.

Otras grandes figuras presentes en este musical son la soprano Marta Pineda representando a Carlotta, la ‘prima donna’ y estrella consentida de la ópera de París. cuyos propietarios son Enrique R. del Portal y Eduardo Santamaría (Monsier Andre y Firmin, respectivamente). Piangi lo interpreta el tenor Fran Ortiz. Isabel Malavia es la misteriosa acomodadora del palco número cinco, Madame Giry, y Sofía Esteve su hija, la mejor amiga de Christine, Meg Giry. Como ensembles intervienen Robert Matchez ,Alejandro Rull, Sergi Pedrós, Luis Maesso, Fran Velázquez, Víctor Díaz, Jan Forrellat, Irene Barrios, Alba Roben, Helena Clusellas, Maria Gago, Lola Nájera, Virginia Esteban y Sonia Gascón. Swings son Álex Parra, Natalia Pascual y Natalia Delgado (también capitán de baile).

Este montaje dirigido por Federico Bellone y musicalmente por Julio Awad, ganador del Premio Talía 2024 por esta versión del musical, ha sido elogiado por la crítica y el público. Silvia Montesinos es la directora residente y responsable de la traducción de la letra, mientras que el vestuario, diseñado por Chiara Donato, ha recibido el Premio del Público Broadway World Spain.

La productora LETSGO informará en breve del elenco de las representaciones en Tenerife, según informa un comunicado.

Sinopsis

Inspirada en la novela de Gaston Leroux de 1910, Le Fantôme de L’Opéra, ‘El fantasma de la ópera’, de Andrew Lloyd Webber cuenta la historia de una misteriosa figura enmascarada que acecha bajo la Ópera de París, ejerciendo un reinado de terror sobre todos los que la habitan. Se enamora perdidamente de una joven soprano, Christine Daaé, y se dedica a cultivar sus extraordinarios talentos, empleando todos los métodos tortuosos a su alcance. La espectacular partitura incluye temas como ‘La música de la noche’, ‘Todo lo que te pido’, ‘Deseando que estuvieras aquí otra vez’, ‘Carnaval’ y la icónica obertura del título.