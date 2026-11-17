Las dos últimas funciones de la ópera Lohengrin, de Richard Wagner, se interpretarán en el Auditorio de Tenerife este miércoles, 18 de noviembre, y el próximo sábado, 22

Dos últimas funciones de Lohengrin en el Auditorio de Tenerife. Imagen cedida Auditorio de Tenerife

El Auditorio de Tenerife aborda las dos últimas funciones de la ópera Lohengrin, con libreto y partitura de Richard Wagner. Las oportunidades que restan para escuchar toda la potencia del compositor alemán tendrán lugar ese miércoles y este sábado a las 19:00 horas. Se trata de una coproducción de Ópera de Tenerife y la Fundación Ópera de Oviedo, según informa un comunicado.

El rol que da nombre a la ópera, Lohengrin, conocido como el caballero del cisne, estará defendido por el tenor estadounidense Corby Welch; mientras que la soprano vasca Miren Urbieta-Vega será Elsa von Brabant, la joven que se casa con el caballero bajo ciertas promesas; la soprano austropolaca Magdalena Anna Hofmann dará voz a Ortrud, quien siembra la sospecha en la trama; el barítono islandés Ólafur Sigurðarson interpretará al acusador de Elsa y cómplice de Ortrud, Friedrich von Telramund; el bajo armenio-alemán Vazgen Gazaryan encarna a Heinrich der Vogler, el rey Enrique, y el barítono serbio Milan Perišić asume el rol de heraldo del rey.

Dos últimas funciones de Lohengrin en el Auditorio de Tenerife. Imagen cedida Auditorio de Tenerife

Ópera en tres actos

La propuesta esta ópera romántica en tres actos estrenada en 1850 está liderada por el director de escena Guillermo Amaya, quien se centró en el acercamiento a los personajes, que viven sentimientos universales como el amor, el miedo, la inseguridad, la necesidad de confiar, el deseo de ser reconocido y, al mismo tiempo, la imposibilidad de conocer completamente al otro.

El equipo de la producción escénica se completa con el escenógrafo Pablo Menor, la diseñadora de vestuario Raquel Porter y el iluminador Ion Aníbal López. El maestro inglés Paul Daniel estará al frente de la Sinfónica de Tenerife para hacer resonar la imponente partitura de Wagner, -que incluye un momento tan popular como la conocida como Marcha nupcial-, y el Coro Titular Ópera de Tenerife Intermezzo, bajo la dirección de Miguel Ángel Arqued.

La ópera de Wagner forma parte de la trilogía romántica junto con Der fliegende Holländer y Tannhäuser. Esta obra constituye el momento culminante y final de la tradición de la ópera romántica alemana del XIX y abre el camino a un nuevo estilo, el drama musical wagneriano, con sus extraordinarias innovaciones tanto en el plano teórico como en el aspecto práctico. Las piezas de la ópera tradicional son sustituidas por una corriente musical continua que se adhiere sin solución de continuidad a la acción dramática.

Esta obra de arte total cuenta con momentos sublimes, como el preludio del acto primero, el Sueño de Elsa, el preludio del acto tercero o el famoso racconto de Lohengrin que junto con el final de la obra nos suspenden en una atmósfera mágica.

Lanzadera Ópera y entradas

El Cabildo mantiene otra temporada la Lanzadera Ópera, una iniciativa en la que ofrece transporte gratuito con dos guaguas de TITSA, que partirán desde Adeje y Buenavista, con el Auditorio de Tenerife como destino para todas las funciones de los títulos de abono de Ópera de Tenerife. Los tickets gratuitos se pueden adquirir en www.operadetenerife.com hasta las 12:00 horas del día anterior a la función.

Las entradas, a un precio general de 30-50 euros, 10 para menores de 30 años, se pueden adquirir en la página web www.auditoriodetenerife.com. También en la taquilla de lunes a viernes de 10:00 a 17:00 horas y sábados de 10:00 a 14:00 horas y de forma telefónica llamando al 902 317 327 en el mismo horario. Hay disponibles descuentos para, entre otros, estudiantes, demandantes de empleo y familias numerosas.

Ópera de Tenerife es una iniciativa del Cabildo Insular -a través de Auditorio de Tenerife-, que cuenta con el patrocinio de Instituto Canario de Desarrollo Cultural del Gobierno de Canarias y el Instituto Nacional de Artes Escénicas y Música (INAEM) del Gobierno de España.