Isla Calavera cierra este sábado su décima edición con Christopher Lambert como protagonista o el director español Alejandro Amenábar

El Festival Isla Calavera encara su recta final y celebrará en unas horas la gala de cierre de su décima edición. Una jornada que ha continuado con grandes estrellas internacionales como Christopher Lambert, el actor protagonista de un clásico del fantástico como Los inmortales. Estrenada en 1986 fue un gran éxito mundial que generó varias continuaciones.

Informa. RTVC.

El próximo año 2027 se estrena de hecho una nueva versión con el actor Henry Cavill retomando el personaje de Lambert. El actor contó a los medios cómo nació su amor a la interpretación desde muy pequeño. Además de Los inmortales, Lambert también protagonizó otros grandes éxitos de la década de los ochenta. Uno de ellos fue Greystoke, la leyenda de Tarzán.

Una película que estuvo nominada a tres Oscar. O la película El siciliano, a las órdenes de Michael Cimino. Lambert es uno de los grandes protagonistas de la gala de este sábado, en la que también serán homenajeados el director español Alejandro Amenábar, que presentó el reestreno de su película Tesis, que cumple treinta años, y la actriz norteamericana Sean Young, que asistió a una proyección especial del clásico Blade Runner.