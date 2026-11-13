Isla Calavera celebra el éxito de público en la primera mitad de su décima edición y encara su recta final con una programación repleta de cine fantástico, encuentros y actividades especiales.

El Festival de Cine Fantástico de Canarias Ciudad de La Laguna Isla Calavera afronta su recta final con un excelente balance de público en la primera parte de su décima edición. Las proyecciones, encuentros, coloquios y actividades paralelas han registrado una notable afluencia, confirmando el interés del público tinerfeño y visitante por una programación que celebra el décimo aniversario del certamen con una oferta amplia, diversa y de gran nivel.

Participantes de Isla Calavera. Ayuntamiento de La Laguna

El festival Isla Calavera celebrará este sábado su Gala de Clausura en el Teatro Leal, donde entregará sus grandes premios a Christopher Lambert, Sean Young, Lloyd Kaufman y Lone Fleming. Además, el Ayuntamiento de La Laguna ha anunciado un aumento de su aportación económica para impulsar el crecimiento nacional e internacional del festival.

Christopher Lambert recibirá el Premio Isla Calavera de Honor en reconocimiento a su trayectoria y su aportación al cine fantástico y de aventuras. Recordado por títulos icónicos como Los inmortales (1986), Greystoke: la leyenda de Tarzán (1984) o Mortal Kombat (1995), el actor participará en la proyección de Los inmortales, prevista para este sábado a las 12:00 horas.

Sean Young, también distinguida con el Premio Isla Calavera de Honor, es uno de los rostros imprescindibles del imaginario futurista gracias a su interpretación de la enigmática replicante Rachael en Blade Runner (1982), de Ridley Scott. Su trayectoria incluye además Dune (1984), de David Lynch; Ace Ventura: Detective de mascotas (1994); y Bone Tomahawk (2015).

Más premios

Lloyd Kaufman recibirá el Premio Isla Calavera Leyenda del Fantástico. Cofundador de Troma Entertainment junto a Michael Herz, es una figura clave del cine independiente y de culto internacional, con una carrera como director, productor, guionista y actor marcada por una mirada irreverente, provocadora y de bajo presupuesto. Títulos como El vengador tóxico y Tromeo y Julieta lo convirtieron en un referente del cine “trash” y del fantástico.

Lone Fleming, también galardonada con el Premio Isla Calavera Leyenda del Fantástico, es una actriz, directora, productora y guionista hispano-danesa estrechamente vinculada al fantaterror español. Su proyección en el género llegó con clásicos como La noche del terror ciego, El ataque de los muertos sin ojos, La endemoniada y Una vela para el diablo, de Eugenio Martín, que podrá verse este viernes seguida de un encuentro con la actriz.

Amenábar y Carlos Areces, Premios Isla Calavera de Honor

También serán distinguidos con el Premio Isla Calavera de Honor el cineasta Alejandro Amenábar, ganador del Premio Óscar y de once Premios Goya, y el polifacético actor Carlos Areces.

Alejandro Amenábar recogerá el galardón con motivo del 30.º aniversario de Tesis (1996), su ópera prima y uno de los grandes fenómenos del cine español de los años noventa. Responsable de otros títulos clave del género como Abre los ojos (1997) o Los otros (2001), este viernes protagonizará uno de los momentos más esperados del festival con la proyección remasterizada de Tesis, seguida de un coloquio sobre su rodaje, recepción e impacto cultural, junto al actor protagonista Eduardo Noriega.

Carlos Areces es un referente imprescindible del cine fantástico y de terror español gracias a su versatilidad entre el humor negro y lo inquietante. Destaca su estrecha colaboración con Álex de la Iglesia en obras como Balada triste de trompeta, Las brujas de Zugarramurdi o la serie 30 monedas, además de haber trabajado bajo las órdenes de otros cineastas clave del género como Nacho Vigalondo (Extraterrestre) o Javier Ruiz Caldera (Promoción fantasma).

Festival Isla Calavera. Ayuntamiento de La Laguna

Sábado: palmarés y grandes regresos

Este sábado se dará a conocer el palmarés de las secciones oficiales a competición de largometrajes y cortometrajes de esta décima edición, en un acto abierto al público y a los medios de comunicación, a las 10:15h en Multicines Tenerife. Por la noche, en la Gala de Clausura se otorgarán los galardones.

La jornada incluirá además dos de los eventos más esperados del programa de décimo aniversario: la proyección de Los inmortales, con la presencia de Christopher Lambert, y la de El vengador tóxico, con Lloyd Kaufman. Por la mañana, el público podrá ver también el documental Occupy Cannes!, de Lily Hayes Kaufman.

Por la tarde se proyectarán dos óperas primas de la sección Hecho en Canarias: Los que vienen, de Víctor Catalá, y Exilio, de Joel de León, que celebra en Isla Calavera su estreno absoluto.

Domingo: cierre con ‘La mosca’

El domingo, día de cierre, será una jornada especialmente intensa y diversa. Dará comienzo con la proyección del documental Clint Spain Connection, el nuevo trabajo del director Víctor Matellano, que presentará la película en el festival. Víctor Matellano, Premio a la Difusión del Cine Fantástico 2021, presentará también el libro Jack Taylor: 100 años de cine, en recuerdo del legendario actor, que visitó el festival en su primera edición y en otras ocasiones.

También se proyectará el documental Woman in Fan, de Mònica Garcia i Massagué. A las 10:30 horas tendrá lugar la mesa redonda ‘Influencers de cine’, con la participación de Javi Godoy, Serchu y Bárbara Valverde.

La programación incluye la proyección del cortometraje producido en Canarias por La Mirada Ruleta (1999), de Roberto Santiago, con la presencia de la actriz cubana Mirtha Ibarra.

El festival celebrará además el Día de las Familias, con la proyección de Matilda, en su 30º aniversario, en la que tendrá lugar la entrega del Premio Isla Calavera Fantástico Social a la asociación Activoz, entidad que utiliza el cine como herramienta de inclusión social y ocio para personas con discapacidad. El reconocimiento pone en valor su labor por acercar la experiencia cinematográfica a colectivos que encuentran en las salas y en las historias un espacio de participación, encuentro y disfrute.

Apoyo del Ayuntamiento de La Laguna

La jornada incluye también la proyección del anime El castillo ambulante (2004), de Hayao Miyazaki, y habrá animación para los más pequeños.

La jornada de clausura se completará con el programa doble dedicado al leitmotiv de esta edición, La mosca: con la proyección en pantalla grande de la película de 1958 dirigida por Kurt Neumann y la versión de 1986 firmada por David Cronenberg.

El festival celebra su décimo aniversario con el apoyo del Ayuntamiento de La Laguna como patrocinador principal, a través de su área de Cultura. La primera mitad de la edición ha dejado también un muy buen resultado en el ámbito profesional, con el éxito del 8.º Encuentro de Industria. Rodar en Canarias, con el impulso de Tenerife Film Commission, y la primera entrega del Calavera Lab, con el Parque Científico y Tecnológico de Tenerife como colaborador estratégico. Todas las proyecciones de la programación del Festival Isla Calavera se celebran en Multicines Tenerife, sede oficial del certamen.

Sobre el Festival Isla Calavera

El Festival de Cine Fantástico de Canarias Ciudad de La Laguna Isla Calavera está organizado por la Asociación Cultural Charlas de Cine, Multicines Tenerife y la publicación especializada Tumbaabierta.com, y cuenta como patrocinador principal con el Ayuntamiento de La Laguna, a través de su área de Cultura. Cuenta también con el apoyo del Gobierno de Canarias, Promotur Turismo de Islas Canarias; el Cabildo de Tenerife, a través del área de Cultura y del Parque Científico y Tecnológico de Tenerife como colaborador estratégico; el Instituto Canario de Desarrollo Cultural, Canary Islands Film y Volcanic Xperience, además de otros colaboradores públicos y privados.