Isla Calavera apuesta por la visibilidad del audiovisual canario a través de Hecho en Canarias, una etiqueta creada en 2025

Este domingo 8 de noviembre, se celebra el tercer día del Festival de Cine Fantástico de Canarias «Isla Calavera» 2026. Todas las actividades, proyecciones y eventos principales se concentran en los Multicines Tenerife (ubicados en el Centro Comercial Alcampo, San Cristóbal de La Laguna).

Informa. RTVC.

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Esta jornada destaca especialmente por la mesa redonda «Fantásticas: El fantástico en femenino», que ha tenido lugar a las 11.00 horas y se centró en un espacio de debate enfocado en el papel, los desafíos y las miradas de las mujeres dentro de la industria del cine de terror y ciencia ficción, contando con la participación de Elena Muñoz, Alexandra Graf, Norma Vila y Elizabeth Avellán.

Durante la tarde de este domingo, está prevista la proyección de una de las películas más esperadas de la temporada, ‘Cinco minutos más’, con presencia de su directora Javier Ruiz Caldera. Una película que ha pasado con éxito por festivales como Sitges o San Sebastián. Además, también se proyectará el clásico ‘Abierto hasta el amanecer’ de Robert Rodríguez con presencia de la productora Elizabeth Avellán.

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Producciones rodadas en el archipiélago

Isla Calavera apuesta por la visibilidad del audiovisual canario a través de Hecho en Canarias, una etiqueta creada en 2025 para dar una posición destacada tanto a los cineastas de las islas como a las producciones rodadas en el archipiélago. De los 65 trabajos presentados, la selección final reúne 13 cortometrajes y siete largometrajes, una programación que refleja la diversidad de miradas, generaciones y registros del cine realizado en Canarias.