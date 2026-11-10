El 12 de noviembre se proyectarán un total de 34 cortos y se celebrará la propuesta matinal ‘Cine con Educación’, orientada al alumnado de Secundaria con la exhibición del documental ‘Todos somos Gaza’

El próximo 12 de noviembre, se celebrará la penúltima sesión de la 22º edición de la Muestra de Cortometrajes San Rafael en Corto (SREC) en el Teatro Víctor Jara de Vecindario. Se proyectarán a partir de las 17:30 horas, con un total de 34 trabajos, tres de ellos procedentes de Brasil, Chile y Polonia. Por otro lado, el festival anunció que se sumaba el día 11 de noviembre a la jornada de Huelga General suspendiendo toda su actividad.

Natt Monroy

La cineasta colombiana afincada desde hace más de dos décadas en Canarias, Natt Monroy, será la invitada especial de esta jornada. A las 19:30 horas presentará al público su corto ‘Idaira’, una cinta que denuncia la acción devoradora del territorio provocada por el turismo incontrolado en Canarias.

Monroy analiza lo audiovisual desde una perspectiva híbrida que integra actuación, dirección y escritura. Su obra explora principalmente el terror, el género fantástico y la sátira social, colocando el foco en cuestiones como la memoria, la identidad y la justicia social. El territorio canario ocupa un lugar esencial en su trabajo como espacio de conflicto, pertenencia y transformación, como sucede en su corto ‘Idaira’. “Mis trabajos siempre llevan consigo algo de mi ideología. Me atrae más lo social porque me permite poner en reflejo lo mal que estamos como sociedad”, señala la joven cineasta. “Un festival que está muy en mi línea, no solo porque se lleva a cabo en donde he vivido siempre, sino por su identidad ligada a su ideología. Además, creo que es de los pocos festivales accesibles para todo tipo de cineastas, incluyendo los noveles. Menos mal que existe y nos da voz”, añade.

‘Cine con Educación’

Además, durante la mañana, se llevará a cabo la sesión ‘Cine con Educación’ dirigida al alumnado de secundaria que visitará las dos exposiciones complementarias organizadas por SREC. A su vez, visionará el documental ‘Todos somos Gaza’, del director argentino Hernán Zin. ‘Cine con Educación’ apuesta por el cine como herramienta pedagógica y transformadora, que en esta ocasión estará moderada por Marco Viera.

De la treintena de trabajos que se proyectarán el día 12 de noviembre un total de 19 están dirigidos por cineastas de Canarias, mientras que los restantes proceden de Granada, Murcia, Madrid, Toledo y Huelva. Además, a los que se suman los llegados de Brasil, Chile y Polonia.

Organizada por la Asociación Cultural Gran Angular, con el apoyo del ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana, la Consejería de Cultura del Cabildo grancanario y el ICDC del Gobierno de Canarias, la muestra SREC se clausura el día 13 de noviembre en el Teatro Víctor Jara. Comenzará a partir de las 19:30 horas, con la proyección del palmarés oficial de esta 22 edición que se ha desarrollado bajo la denominación ‘Cine y No a la Guerra’. También se hará la entrega de sus premios Camaritos, así como el Premio Distribución Domingo Socorro.

Voto telefónico

Hay que recordar que es el público que ha venido asistiendo a las sesiones desde el pasado día 7 de noviembre el que con su voto ha determinado los trabajos que configuran el citado palmarés. Asimismo, saldrán los tres cortometrajes que serán galardonados, elegidos a través de un sistema de voto telefónico emitido por el público presente en el mismo acto de la ceremonia de clausura.

El Premio Distribución Domingo Socorro 2026 permitirá al trabajo que lo reciba recorrer, de la mano de la productora canaria Digital 104, diferentes festivales de cine nacionales e internacionales durante un año.