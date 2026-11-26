Tenerife Espacio de las Artes (TEA), en Santa Cruz de Tenerife, proyecta desde este viernes y hasta el domingo, el nuevo largometraje del tinerfeño David Baute, Benigno, doble galardonado recientemente en la Seminci

Benigno, de David Baute. Imagen cedida

El museo TEA Tenerife Espacio de las Artes proyecta desde este viernes 27 y hasta el domingo 29, a las 19:00 horas, Benigno (2026), el nuevo largometraje documental del cineasta tinerfeño David Baute. La película, que se estrenó en la sección oficial del Festival Internacional de Cine de Shanghái y que ha sido premiada con la Espiga Verde y una Mención Especial Alquimias en la Seminci, acompaña los últimos días de un hombre en su casa natal y reflexiona sobre la vejez, el legado familiar y el vínculo con la tierra. Con la intervención de Benigno de León, el filme se pasa en versión original en español.

‘Benigno’

Hay personas que pasan toda su vida en la misma casa, la casa natal donde descansa el pasado familiar. Benigno, a sus ochenta y ocho años aún duerme, come y sueña en el hogar que le vio nacer, el hogar que se enraíza a la tierra para elevarse al cielo. La casa se tiene sola, junto a Benigno y su tortuga Totó, entre el limbo de los recuerdos, el ritual de lo cotidiano y la espera del día final. Contiguo a la casa, su huerto, al que acude diariamente para acompañar a sus gallinas, y trajinar en la tierra con las semillas heredadas de sus antepasados, que cataloga y conserva ceremoniosamente.

Benigno disfruta y sufre en soledad, pero está perdiendo su visión y se apresura en inventariar todos sus bienes y registrar los recuerdos familiares. En un diálogo consigo mismo, medita su testamento y le angustia el final de su casa. Ante este escenario, Benigno se da a la música como a un talismán, que lo transporta a un estado de conciencia y preparación ante lo que será el mayor de sus silencios, la imagen de su propia y última desaparición.

David Baute

Con una trayectoria como director y productor centrada en el documental, la ficción y la animación, con fuerte presencia en festivales internacionales, David Baute (Garachico, 1974) ha realizado documentales como Ella(s) (2010), Milagros (2018) y Éxodo climático (2020). En 2024 estrenó su película de animación Mariposas negras en Annecy, que tuvo un amplio recorrido por festivales internacionales y recibió importantes reconocimientos como el Goya a mejor película de animación, el Premio Platino, además de otras distinciones como los premios Forqué, Gaudí y Quirino, y fue preseleccionada para los Óscar.

Como productor, en 2024 presentó Sugar Island en Venecia y la llevó a otros festivales como BFI Londres, São Paulo y La Habana. Actualmente produce proyectos como Tres balas y Lejos cerca. También impulsa el cortometraje y nuevos talentos, produciendo obras como Ona, Circe, Gliese y Tsunami, además de proyectos de animación en curso como Carmen.