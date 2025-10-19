En algunos comercios los clientes se encuentran con carteles en el que informan que no aceptan pagos con tarjeta

El pago en efectivo es el medio más utilizado en comercios físicos. Lo utiliza casi el 60% de la población.

Tendencia de pago

Sin embargo, en los últimos años el uso de tarjetas ha ido aumentando. Por ello, algunos clientes se sorprenden cuando un establecimiento no acepta ese tipo de pago.

En algunos comercios los clientes se encuentran con carteles en el que informan que no aceptan pagos con tarjeta.

Sin embargo, más del 30% de la población paga a diario con tarjetas, según los datos del Banco de España. Todo ello, mientras algunos establecimientos deciden no aceptarlas.

Uso del datáfono

Lo que sí está prohibido es no declarar todos los ingresos que se obtienen en efectivo. Los propietarios afirman que una de las razones por las que prefieren el pago en efectivo, es para evitar las comisiones por el uso del datáfono.