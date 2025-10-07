La delincuencia en Canarias aumenta según la memoria de la Fiscalía 2024 que la Fiscal Superior de Canarias, María Farnés Martínez, ha entregado en el Parlamento de Canarias

Entrega de la memoria anual de la Fiscalía en el Parlamento de Canarias. Imagen Parlamento de Canarias

La Fiscal Superior de Canarias, María Farnés Martínez, ha entregado este martes la memoria anual de la Fiscalía en el Parlamento de Canarias donde se refleja un aumento de la delincuencia. La Fiscal ha señalado que la delincuencia «crece» aunque no de «manera alarmante» al tiempo que hay una mayor sobrecarga de trabajo en el área de extranjería y trata de seres humanos por la llegada de migrantes a las costas canarias, lo que implica «mayor volumen de trabajo» en materias de determinación de edad e investigaciones.

Ha vuelto a insistir, no obstante, en que no han detectado un aumento de la criminalidad por el incremento de la inmigración, ni en las fiscalías ni en los servicios de guardia.

La fiscal ha advertido también del aumento de delitos vinculados a las redes sociales, tanto de acoso entre menores, como en mujeres adultas, una cuestión que no le parece «tan rara» porque «ahora la forma de comunicación prácticamente de mayores y menores es por redes sociales».

Diferencias entre islas

En el campo de las infraestructuras judiciales ha señalado que hay «diferencia» entre Tenerife y Gran Canaria, especialmente por la falta de un Palacio de Justicia en condiciones y la ausencia de más juzgados de violencia contra la mujer ya que el de Santa Cruz de Tenerife también atiende a Güímar y La Laguna.

«Hoy por hoy, no hay infraestructuras adecuadas donde pueda estar la mujer, con niños pequeños, donde pueda tener una entrevista con su letrado, donde tenga un servicio, una máquina de café o algo, algo humano para que esta persona que acaba de sufrir una agresión esté en condiciones de poder prestar declaración con dignidad», ha indicado.

Cuestionada por el medio ambiente ha señalado que se nota un «descenso», en torno a 50 denuncias, aunque se debe a que el año pasado hubo «muchas diligencias» como consecuencia de una reparcelación que hubo en el sur de Tenerife.