Canarias está a la cabeza de rupturas matrimoniales en España

En el segundo trimestre de 2026 hubo una tasa de 57,9 demandas de rupturas matrimoniales en los juzgados de Canarias por 100.000 habitantes, la más alta de España

Los órganos judiciales de Canarias registraron en el segundo trimestre de 2026 un total de 1.307 demandas de separación, divorcio o nulidad matrimonial, lo que supone un incremento del 13,7 % respecto al mismo periodo del año anterior, cuando se contabilizaron 1.150. Según datos recogidos por el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la tasa del Archipiélago se situó en 57,9 demandas por cada 100.000 habitantes, la más alta del país en el periodo de referencia.

De esta manera, entre abril y junio se presentaron 825 demandas de divorcio consensuado, un 15,5 % más que en el segundo trimestre de 2025, cuando se registraron 714. Los divorcios no consensuados sumaron 445 demandas, frente a las 397 del mismo periodo del año anterior, lo que representa un aumento del 12,1 %.

Las demandas de separación de mutuo acuerdo se mantuvieron en 28, la misma cifra que un año antes. Las separaciones no consensuadas, por su parte, descendieron un 20 %, al pasar de diez a ocho.

Asimismo, los datos del CGPJ indican que se presentó una demanda de nulidad matrimonial en las islas, al igual que en el segundo trimestre de 2025.

Modificación de medidas

En cuanto a los procedimientos de modificación de medidas en procesos de separación y divorcio, se registraron 272 demandas consensuadas, un 25,9 % más que las 216 presentadas entre abril y junio de 2025. Las no consensuadas sumaron 457, frente a las 456 del mismo periodo del año anterior, lo que supone un incremento del 0,2 %.

Los procedimientos consensuados sobre guarda, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales menores o con discapacidad con medidas de apoyo de progenitores alcanzaron las 523 demandas, un 23,9 % más que en el segundo trimestre de 2025, cuando se contabilizaron 422. Los no consensuados aumentaron un 19,6 %, al pasar de 362 a 433.