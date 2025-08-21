La Avenida de la Macaronesia, en Adeje (Tenerife), alcanza un precio medio de más de 6,4 millones de euros por inmueble, según un estudio del portal Idealista

Anuncios de viviendas en venta en una inmobiliaria / EUROPA PRESS

Canarias se encuentran entre las comunidades autónomas con las calles más caras para comprar vivienda en España, según un estudio realizado por el portal Idealista. En el caso del Archipiélago, la zona más exclusiva es la Avenida de la Macaronesia, en Adeje (Tenerife), donde el precio medio de una vivienda asciende a 6.411.111 euros.

El informe señala que, a nivel nacional, la calle más costosa se ubica en la Costa del Sol, en la urbanización Coto Zagaleta (Benahavís, Málaga), donde los inmuebles alcanzan una media de 12.366.846 euros. Le siguen la Avenida Supermaresme en Sant Andreu de Llavaneres (Barcelona), con 9.063.833 euros, y el Camí des Salinar en Andratx (Mallorca), con 8.909.375 euros.

En el top 10 también destacan otras zonas de Mallorca y Marbella, con precios que oscilan entre los 7 y 8,8 millones de euros.

Más allá de estas áreas, otras comunidades autónomas superan de media el millón de euros en sus calles más exclusivas, entre ellas Canarias, con más de 6,4 millones, la Comunidad de Madrid (5,4 millones), la Comunidad Valenciana (4,9 millones), Galicia, Euskadi y Cantabria.

En el lado opuesto, Navarra es la región más asequible, ya que su calle más cara apenas supera los 302.000 euros, seguida por Castilla-La Mancha (513.500 euros) y Asturias (527.898 euros).