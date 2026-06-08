El Cabildo insular presenta un plan veraniego pionero que incorpora drones de alta tecnología y la colaboración del Ejército para proteger el territorio

El Cabildo de Tenerife ha presentado este lunes una campaña contra incendios forestales que despliega más de 760 efectivos en la isla. El nuevo dispositivo estival combina innovación tecnológica, coordinación administrativa y un importante refuerzo de personal técnico y voluntario. Los equipos especiales vigilarán los montes las 24 horas del día para reaccionar de forma inmediata ante cualquier emergencia.

Informa: Redacción Informativos RTVC

El dispositivo de este verano cuenta con un incremento significativo de personal propio para proteger la superficie forestal de Tenerife. La corporación insular suma más de 760 profesionales, donde destacan 216 integrantes de la Brigada de Intervención Forestal (BRIFOR). Este grupo incluye a técnicos especializados, personal dedicado a la prevención y brigadas altamente cualificadas.

Además, la empresa pública Gesplan aporta un refuerzo adicional compuesto por 105 profesionales distribuidos en puntos estratégicos de la geografía. El despliegue de recursos humanos integra también a 176 voluntarios, bomberos forestales, agentes de medio ambiente y Protección Civil. El personal mantendrá una vigilancia continua para asegurar una respuesta eficaz ante los posibles focos.

Por otra parte, las Brigadas de Intervención Rápida aumentan su capacidad operativa mediante una nueva distribución por todo el territorio isleño. La institución incrementa el número de técnicos de dirección de emergencias, que pasan de ocho a once efectivos. Asimismo, el operativo incrementará la presencia de bomberos en horario nocturno para evitar la propagación de las llamas.

Modernización de la flota y medios aéreos

La corporación insular ha renovado un alto porcentaje de los vehículos destinados a la extinción de fuegos en los montes. Las bases tinerfeñas disponen ahora de 22 autobombas forestales pesadas con capacidad para almacenar 3.500 litros de agua. Los trabajadores cuentan también con dos vehículos nodriza, dos autobombas ligeras y 27 vehículos ligeros tipo pick-up.

Estas nuevas herramientas permiten a los operarios acceder de forma rápida a los terrenos más escarpados y de difícil orografía. La presidenta insular, Rosa Dávila, señala que estos recursos marcan un antes y un después en la capacidad de intervención. Además, la flota de transportes especiales recibirá nuevas incorporaciones de vehículos ligeros antes de finalizar el presente año.

Respecto a los medios aéreos, el Cabildo tinerfeño mantiene operativos durante todo el año dos helicópteros propios de intervención rápida. Estas aeronaves poseen una capacidad de carga individual de 1.000 litros para actuar desde el primer momento. Al despliegue insular se suman otros dos helicópteros aportados por el Estado y una unidad del Gobierno de Canarias.

Vigilancia inteligente e Inteligencia Artificial

La campaña estival de este año incorpora catorce aeronaves no tripuladas para supervisar las zonas boscosas de la isla. Dos de estos drones disponen de cámaras térmicas avanzadas y sistemas visuales idóneos para detectar conatos en fases muy tempranas. Las herramientas tecnológicas facilitan la localización de puntos calientes en condiciones adversas o de baja visibilidad general.

Por otro lado, los técnicos han instalado una cámara térmica de alta precisión en la torre de vigilancia de Los Topos. El proyecto global conlleva una inversión de cuatro millones de euros para monitorizar el 90 % de la superficie forestal. La red de comunicaciones funciona de manera autónoma en suministro energético gracias al uso de paneles solares fotovoltaicos.

Los sistemas informáticos integran inteligencia artificial para identificar focos de humo y reducir los tiempos de respuesta del personal. La plataforma tecnológica servirá igualmente para predecir riesgos de carácter vulcanológico, hidrológicos y fenómenos meteorológicos adversos. El plan prevé una expansión futura mediante la recogida de datos de la constelación canaria de satélites.

Alianza militar con la Operación Prometeo

La campaña de prevención recibe el apoyo de las Fuerzas Armadas mediante la reedición de la denominada Operación Prometeo. El acuerdo con el Ministerio de Defensa garantiza casi 3.000 jornadas de trabajo de la tropa y los mandos militares. Como principal novedad, el Ejército de Tierra aporta sus propios drones para las tareas de observación y vigilancia.

Las patrullas militares recorrerán los senderos y las zonas de mayor riesgo hasta el próximo 30 de septiembre. Los mandos despliegan 10 patrullas diarias orientadas especialmente a las áreas de contacto entre el monte y los pueblos. La organización ha reordenado estos grupos de vigilancia hacia las medianías del sur debido al incremento del peligro térmico.

La presencia del estamento militar ayuda de forma directa a disminuir la cantidad de incendios provocados en la isla. Los responsables políticos recuerdan que la colaboración ciudadana resulta vital para proteger la biodiversidad de los montes canarios. Cada pequeño gesto cotidiano de prevención ayuda a salvar vidas y aporta tranquilidad a toda la sociedad.