El objetivo de la financiación es la adopción de metodologías de producción ecológica que garanticen a largo plazo una agricultura y ganadería sostenible, así como la protección de los recursos naturales

Ayudas por un importe total de 436.000 euros para la agricultura ecológica en Canarias. El Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA) ha publicado la resolución de concesión definitiva de ayudas para la agricultura ecológica por importe de 436.703,66 euros para un total de 277 agricultores, agricultoras y entidades del sector.

Ayudas por un importe total de 436.000 euros para la agricultura ecológica en Canarias. Imagen de archivo.

Unas subvenciones que corresponden al Plan Estratégico de la Política Agrícola Común (PEPAC) para 2024 destinadas a la adopción de compromisos de gestión agroambientales en agricultura ecológica, destaca el ejecutivo canario en un comunicado.

Esta intervención cofinanciada por la UE, el Gobierno de Canarias y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación está dotada con 2,21 millones de euros para el periodo 2023-2027 y tiene por objeto financiar la adopción de metodologías de producción ecológica que garanticen a largo plazo una agricultura y ganadería sostenible, así como la protección de los recursos naturales.

En el ámbito de esta línea de actuación se consideran subvencionables los compromisos para adoptar o mantener las prácticas y métodos de agricultura ecológica definidos en el Reglamento (UE) 2018/848 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre producción y etiquetado de estas producciones, así como las normas técnicas específicas relativas a estas.

Mantenimiento y la conversión a la agricultura ecológica

Así, se promueve el mantenimiento y la conversión a la agricultura ecológica mediante el apoyo a la producción de herbáceos de secano y de regadío, frutales de fruto seco, de pepita y de hueso, cítricos, subtropicales, plátano, hortícolas al aire libre y bajo invernadero, viña, tomate y ganadería ecológica.

Las personas beneficiarias de esta medida figuran como operadoras u operadores ecológicos en el fichero de operadores de producción ecológica de Canarias, así como en el Registro de Explotaciones Agrícolas de Canarias (REAC) o en el Registro de Explotaciones Ganaderas de Canarias (REGA), según corresponda.

Las actuaciones podrán subvencionarse durante un periodo de cinco años consecutivos contados desde la primera concesión de la ayuda, siempre que se cumpla por parte de las personas peticionarias con los compromisos exigidos y se reitere la solicitud de subvención para la misma actuación y en la misma ubicación objeto de apoyo.