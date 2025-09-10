Así, la Basílica Menor de San Juan Bautista de Telde acogerá un año más la tradicional Bajada del Santo Cristo al que acuden cientos de devotos

Telde se prepara para la Bajada del Santo Cristo 2025. Imagen de Archivo

Este viernes 12 de septiembre tendrá lugar la Bajada de la Imagen del Santísimo Cristo de Telde 2025, un acto de suma importancia para el municipio grancanario que tiene lugar en la Basílica Menor de San Juan Bautista.

Un año más, el Santo Cristo descenderá del Altar Mayor para estar más cerca de sus fieles con motivo de las Fiestas en honor al Santo Cristo de Telde.

Así, con más de un siglo de historia, la Bajada del Cristo es uno de los momentos más esperados de esta celebración. En 1916, se instauró esta tradición como excepcional en épocas de guerras o hambrunas hasta que en 1971 se convirtió en un acto anual.

La aparición de la imagen, un enigma sin resolver

El Santo Cristo de Telde es una de las imágenes religiosas más veneradas de la isla de Gran Canaria. Es una imagen barroca de estilo mexicano que representa a Jesús de Nazaret en el momento de la Crucifixión.

La leyenda popular cuenta que la Imagen apareció en la costa de Telde, concretamente en Bocabarranco. El barco que la transportaba naufragó y un grupo de esclavos utilizaron la talla como balsa salvavidas.

No obstante, múltiples investigadores señalan que su llegada a la isla se debe a un intercambio comercial con el continente americano, ya que era muy habitual cambiar caña de azúcar, un producto de alto valor, con obras de arte.

Dónde ver la emisión en directo

A partir de las 19:00 horas Televisión Canaria ofrecerá en directo la retransmisión de la Bajada de la Imagen del Santísimo Cristo de Telde través de TDT, de RTVC.es y en el canal de YouTube de Televisión Canaria.