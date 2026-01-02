Canarias experimenta un notable descenso en las cifras de llegada de migrantes a las islas en comparación con 2024

EFE/Gelmert Finol

El año 2025 ha vuelto a estar marcado por el fenómeno migratorio en Canarias, aunque con cifras sensiblemente inferiores a las del ejercicio anterior. En los últimos doce meses han llegado al archipiélago por vía marítima cerca de 18.000 personas migrantes, una cifra muy alejada del récord alcanzado en 2024, cuando se registraron casi 47.000 llegadas. El descenso interanual se sitúa en torno al 62 %.

La caída también se refleja en el número de menores que alcanzaron las islas. Durante 2025 arribaron casi 3.000 menores, de los cuales más de 2.500 eran menores no acompañados. Esto supone 3.800 menos que en 2024, año en el que la presión sobre los recursos de acogida fue especialmente elevada.

Sobre este descenso en las llegadas se ha pronunciado la consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado. La responsable autonómica valoró la reducción de las cifras, aunque advirtió de que la situación sigue siendo compleja, especialmente en lo que respecta a la atención y protección de los menores migrantes.

Delgado se refirió también a la lentitud en los traslados de los menores no acompañados a otras comunidades autónomas. Este es un aspecto que continúa dificultando la gestión del sistema de acogida en Canarias.