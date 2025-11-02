Balance de los equipos canarios en la Segunda B de fútbol sala

Estos son los resultados de los equipos canarios en la octava jornada de la Liga de Segunda División B de fútbol sala

El Tenerife Iberia Toscal arrolla al Salesianos (7-0) / Tenerife Iberia Toscal

Así le ha ido a los equipos canarios en la octava jornada del grupo sexto de la Liga de Segunda División B de fútbol sala, donde militan los equipos canarios de categoría masculina. Los dos primeros en la clasificación, el Gran Canaria y el Tenerife Iberia Toscal, siguen invictos y goleando a sus rivales.

Segundo contra tercero

El Tenerife Iberia Toscal goleó al Salesianos de la Orotava (7-0) y continua sin conocer la derrota en la segunda posición. Por su parte, el Salesianos dio un paso atrás al encajar su segunda derrota en la Liga.

Los pupilos que entrena Kevin Noda naufragaron ante un Tenerife Iberia Toscal que desde un primer momento se mostró superior. Los capitalinos se retiraron al descanso con la tarea hecha (4-0), y en el segundo tiempo acorralaron al Salesianos, que termino por rendirse (7-0).

El Salesianos sigue en puestos de play-off y tercero pese a sus dos derrotas ante el líder Gran Canaria (7-1) y el segundo clasificado Tenerife Iberia (7-0).

El Gran Canaria no perdona

La mayor goleada la protagonizó el líder Gran Canaria, que terminó superando al recién ascendido Basilea (9-1).

En el minuto 3 Adrián Orellana adelantó a los locales (1-0), pero a renglón seguido empató Adrián Marrero (1-1). El Gran Canaria no se arrugó y poco a poco fue aumentando su renta, tomando el control del encuentro para sumar tres nuevos puntos.

Doctoral se coloca cuarto

El triunfo del Doctoral en la isla de Lanzarote ante el Adassa Colegio Arenas Internacional (1-5) le permite al cuadro grancanario subir hasta la cuarta posición y entrar de lleno en puestos de play-offs. Los lanzaroteños se adelantaron con un tanto de Kamal, pero a partir de aquí el Doctoral se fue arriba, para sumar un trabajado triunfo (1-5).

Las Cuevecitas sale del play-off

La derrota de Las Cuevecitas en su visita a La Salle San Idelfonso (2-1) deja en esta jornada fuera del play-off al equipo, que retrocede hasta la quinta plaza. Óscar Adelto le dio el triunfo a La Salle en el minuto 33 (2-1).

Resultados del resto de encuentros

Hubo reparto de puntos entre Chinguaro y Duggi San Fernando (2-2), en un duelo de equipos por la parte baja de la tabla. El colista Duggi San Fernando sumó su primer punto en la presente temporada. El Chinguaro que ganaba en el minuto 22 (2-0), terminó pagando sus errores defensivos, ante un Duggi que fue de menos a más para llevarse un valioso empate.

El Aguas de Teror salvó un punto ante el Malta-97, metido de lleno en la parte alta (4-4). El Teror se fue al descanso con una mínima ventaja (3-2), pero no pudo evitar que el Malta-97 en el segundo tiempo le diera la vuelta al marcador (3-4). Aitor en el minuto 37 logró el tanto del empate para el Teror (4-4), que le permite situarse decimotercero.

La jornada se cerró con la victoria en Fuerteventura del Isla Larga sobre el Costa Sur (5-3), donde los majoreros tuvieron que remontar un marcador adverso hasta en dos ocasiones (0-2 y 1-3), para finalmente sumar tres puntos de oro bien entrada la segunda parte. El Costa Sur se queda penúltimo con un solo punto en zona de descenso.

Mientras en medio de un final de infarto, el Cisneros Alter termino superando al Agüimes (5-4), merced al tanto de Adrián Rodríguez a falta de cinco minutos para el final.