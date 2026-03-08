Máxima emoción en la recta final de la Liga de Segunda B de fútbol sala

La jornada 24 deja a los aspirantes al título cumpliendo objetivos y a los equipos de la zona baja luchando por mantenerse vivos en una clasificación del fútbol sala

La jornada veinticuatro del grupo sexto de la Liga de Segunda División B de fútbol sala, en su categoría masculina, dejó resultados que mantienen la emoción en lo más alto de la clasificación, con los principales aspirantes al título cumpliendo con sus objetivos y los equipos de la zona baja luchando por la permanencia. La igualdad en la parte alta contrasta con las urgencias de los conjuntos que buscan escapar del descenso, en una recta final de temporada donde cada punto comienza a ser decisivo.

Los líderes no fallan

El duelo por la cima se mantiene: Gran Canaria (primero, 70 puntos) y Tenerife Iberia Toscal (segundo, 68 puntos) continúan sin conocer la derrota en un mano a mano por el título de Liga.

El Gran Canaria se impuso al Isla Larga de Fuerteventura (6-3) en un choque bastante entretenido. Mientras en la capital tinerfeña, al mediodía de este domingo, el Tenerife Iberia Toscal le ganaba al Agüimes de Gran Canaria (5-1); los tinerfeños se quedan tras su victoria a dos puntos del liderato.

El Doctoral consolida el tercer puesto

El Doctoral se consolida en la tercera posición al arrollar al Costa Sur, último clasificado (16-0). Desde un primer momento, el Doctoral se mostró como un vendaval y puso contra las cuerdas al Costa Sur, que naufragó en todas sus líneas. El Costa Sur se encuentra a once puntos de la salvación, muy lejos de poder salir del descenso cuando restan seis jornadas para terminar la Liga. El Doctoral se mantiene en puestos de promoción de ascenso con 50 puntos; por detrás tiene a Las Cuevecitas con 49 y al Salesianos Tenerife con 47 puntos.

Resultados del resto de partidos de la jornada

El equipo tinerfeño de Las Cuevecitas (cuarto) se impuso (4-6) en su visita al Teror (decimotercero), en un encuentro que se le puso de cara muy pronto para los visitantes, que se retiraron al descanso con una clara ventaja (1-6). En el segundo tiempo, el Teror fue de menos a más anotando tres goles que pusieron nerviosos a los tinerfeños, quienes al final se defendieron para llevarse el triunfo por dos tantos de diferencia.

La victoria del Salesianos Tenerife en la cancha del Chinguaro (4-5) le permite a los del norte de Tenerife acercarse a los puestos de arriba, mientras que para el Chinguaro ocurre todo lo contrario: se queda ahora a un punto de entrar en el descenso. Jonathan Dinis fue el autor del gol que le dio la victoria al Salesianos Tenerife en el minuto 34 (4-5).

El Adassa Colegio Arenas Internacional terminó ganándole la partida al Malta-97 (3-2), octavo contra séptimo.

En el descenso, balón de oxígeno para el Basilea (penúltimo), que sacó un valioso punto (4-4) en su visita al Cisneros Alter (sexto). Fue un partido con dos mitades muy distintas: tras una primera igualada, los goles llegaron en el segundo tiempo. Cuando ya saboreaba el triunfo el Cisneros Alter (4-3), Ángel logró el tanto del empate en el último minuto, lo que permite al Basilea ponerse a dos puntos de la salvación.

La jornada se cerrará el próximo martes con el enfrentamiento entre La Salle San Ildefonso y el Duggi San Fernando.