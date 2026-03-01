La jornada dejó victorias clave y una máxima igualdad tanto en la lucha por el ascenso como en la pelea por evitar el descenso en el fútbol sala

La emoción sigue viva en el grupo sexto de Segunda B de fútbol sala / Tenerife Iberia Toscal

La lucha por las primeras posiciones continúa siendo intensa en el grupo sexto de la Liga de Segunda División B de fútbol sala, donde la jornada dejó nuevas muestras de competitividad y resultados que mantienen viva la emoción tanto en la parte alta como en la zona baja de la tabla.

Gran Canaria y Toscal no aflojan

Gran Canaria y Tenerife Iberia Toscal mantienen una semana más su pulso por el liderato del grupo sexto de la Segunda División B de fútbol sala tras cosechar sendas victorias ante Basilea (3-11) y Salesianos (3-5).

Más fácil lo tuvo el líder invicto Gran Canaria en su duelo contra el penúltimo Basilea, que no puso demasiada oposición ante un conjunto que contabiliza 67 puntos, dos más que su más inmediato perseguidor.

El Tenerife Iberia Toscal sudó su triunfo ante el Salesianos, ya que estuvo a remolque durante buena parte del encuentro y solo lo pudo desnivelar a su favor en la recta final, con tantos de Garoé (minuto 38) y Joaquín (minuto 39).

Resultados del resto de partidos de la jornada

En el resto de la jornada, el Doctoral se impuso al Adassa Colegios Arenas Internacional de Lanzarote (4-2), lo que le permite colocarse tercero, en puestos de promoción de ascenso.

El triunfo de Las Cuevecitas (7-3) sobre La Salle San Ildefonso permite a los de la Villa de Candelaria ponerse cuartos, a un punto del tercer puesto.

La sexta plaza la ocupa el Cisneros Alter, que doblegó al Agüimes (3-6) en un choque entretenido.

En la parte baja de la clasificación, el colista Costa Sur sucumbió ante el Isla Larga de Fuerteventura (7-15) y se queda a diez puntos del penúltimo Basilea.

La victoria (3-0) del Duggi San Fernando, duodécimo, sobre el Chinguaro, decimocuarto, permite tomar oxígeno a los de Santa Cruz y compromete a los de Güímar, a dos puntos de la zona de descenso.

El Teror (decimotercero) sumó tres puntos de oro ante el séptimo clasificado Malta-97 (2-3).