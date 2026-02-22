El campeonato de fútbol sala canario mantiene un alto nivel de competitividad y con la lucha abierta

Emoción y equilibrio en una nueva jornada de Segunda B de fútbol sala canario

En el grupo sexto de la Liga de Segunda División B de fútbol sala, en su categoría masculina, el campeonato avanza con intensidad y mantiene un alto nivel de competencia en todas sus posiciones. El líder continúa demostrando su solidez jornada tras jornada, mientras varios equipos pugnan por consolidarse en los puestos de promoción y otros luchan por escapar de la zona baja de la tabla.

Paso firme del Gran Canaria por el título

El líder Gran Canaria, suma y sigue, sin conocer la derrota en veintidós partidos, se mantiene favorito al título, al golear al Agüimes (9-1), en un partido que ya había encauzado al descanso (4-0).

Partido aplazado

El Tenerife Iberia Toscal recuperará su partido ante el Duggi San Fernando el martes día 24, a las 21:30 horas en un duelo de rivalidad local, en el pabellón Municipal Quico Cabrera de la capital tinerfeña. Si gana el Tenerife Iberia, se quedaría a dos puntos del líder.

El Doctoral consigue la tercera plaza

El triunfo a domicilio del Doctoral en Teror (2-3) le permite al Doctoral ponerse tercero, empatado a 44 puntos. El Doctoral adelanta al cuadro tinerfeño del Salesianos en la tabla clasificatoria, para entrar de lleno en puestos de promoción, aprovechando la derrota del equipo de La Orotava en la cancha del Cisneros Alter.

El Teror se retiró al descanso con la ventaja de dos goles, ante un Doctoral que puedo reaccionar en la segunda parte para lograr empatar en el minuto 32 (2-2). La emoción se mantuvo hasta el final, con ocasiones en una y otra portería. José Javier en el último minuto anotó el tanto del triunfo del Doctoral (2-3), que le permite arrebatarle la tercera posición al Salesianos-Tenerife.

Resultados del resto de partidos de la jornada

La derrota del Salesianos-Tenerife en la cancha del Cisneros (8-6), recién ascendido en esta temporada, hace que el Salesianos que caiga a la cuarta posición.

Las Cuevecitas se mantiene quinto, después de sorprender al Chinguaro (2-4), en un partido que comenzó marcado primero el conjunto de Las Cuevecitas (0-1), y que se le complicó al borde del descanso con el empate de Cristian (1-1). La reacción de Las Cuevecitas llegó en la segunda parte, donde los tantos de Cristhian José y Urban en los dos últimos minutos fueron decisivos para sumar tres puntos de oro.

Por su parte La Sale San Ildelfonso termino superando al Malta-97 (5-2), noveno contra séptimo.

En un choque de muchos goles, el Cisneros Alter se pone sexto, después de tumbar al Salesianos Tenerife, que hasta en cuatro ocasiones se había puesto por delante en el marcador (0-2, 2-3, 2-4 y 4-5). Los de la Villa de La Orotava en los últimos cinco minutos echaron por tierra su ventaja, tras una desafortunada segunda parte, ante un Cisneros que se mostró más espabilado y con mejor puntería para llevarse el triunfo (8-6).

En la parte baja de la clasificación, no hay variación el colista Costa Sur sigue último al perder en Lanzarote, ante el Adassa Colegios Arenas Internacional (5-1). Mientras el Basilea, penúltimo, también cayó derrotado en su visita a Fuerteventura ante el Isla Larga (3-1).