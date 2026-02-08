El liderato sigue en juego tras una fecha marcada por las goleadas y la igualdad en la clasificación en el fútbol sala canario

Emoción en la última jornada del fútbol sala canario / Duggi San Fernando

Gran Canaria mantiene el pulso por el liderato en la jornada 20 del grupo sexto de la Segunda División Nacional B de fútbol sala, donde compiten los equipos canarios. El conjunto grancanario continúa al frente de la clasificación con dos puntos de margen sobre el Tenerife Iberia Toscal, que es segundo y tampoco conoce la derrota.

El Gran Canaria no afloja

El líder Gran Canaria terminó goleando (8-2) al Duggi San Fernando (decimoprimero) en un partido donde los grancanarios desde un primer momento llevaron el control.

Al descanso ganaba el Gran Canaria (4-0). En la segunda mitad, el Duggi logro anotar dos goles por mediación de Yared (4-1) y Javier (5-2). El Gran Canaria en la recta final terminó ampliando su renta, con tres goles, que le permite seguir al frente de la clasificación con dos puntos de ventaja sobre el Tenerife Iberia Toscal.

Victoria dominante en casa del Tenerife Iberia Toscal

El Tenerife Iberia Toscal este domingo sacó adelante su compromiso ante el Malta-97 (5-0) en el pabellón Quico Cabrera de la capital tinerfeña. Al descanso los tinerfeños habían dejado encauzado su encuentro (3-0).

El Salesianos Tenerife asegura la tercera plaza

El Salesianos Tenerife continúa firme en la tercera posición, y en puesto de promoción, después de doblegar en Fuerteventura al Isla Larga (3-5) en un partido marcado por la emoción.

Al descanso se llegó con empate a uno. Tras la reanudación ambos equipos continuaron viendo portería, sobresaliendo el tanto de Juan Carlos que puso contra las cuerdas a los tinerfeños (2-2). El Salesianos Tenerife se repuso y terminó ganándole la partida a su rival por dos goles de diferencia (3-5).

Resultados del resto de partidos de la jornada

El Cisneros Alter (séptimo) en un duelo insular freno a Las Cuevecitas (4-3) en su lucha por meterse en la zona de promoción. Óscar adelantó primero en el minuto tres a Las Cuevecitas (0-1), pero el Cisneros Alter sacó fuerzas, y en ocho minutos logro darle la vuelta al marcador (2-1). En el segundo tiempo los locales se fueron arriba para sumar tres puntos de oro, que le permiten seguir mirando hacia los puestos altos

Chinguaro (decimosegundo) y Doctoral (quinto) firmaron un empate (3-3). Pablo fue el autor del tanto del empate para el Doctoral en el minuto 30. El Chinguaro se queda a cuatro puntos de caer en la zona de descenso.

En la parte baja el Basilia (penúltimo) firmo un esperanzador empate (4-4) ante el Agüimes (decimo).

Mientras el Costa Sur (último) sigue sin reaccionar, volvió a ceder ante un rival directo en la permanencia en su visita a la cancha del Teror en Gran Canaria (5-1). Los grancanarios con este triunfo toman oxígeno para quedarse antepenúltimo, al borde de caer en los puestos de descenso.