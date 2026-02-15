La lucha por el liderato y la permanencia sigue al rojo vivo tras una fecha llena de goles, remontadas y finales de infarto en el campeonato de fútbol sala canario

Máxima emoción en la jornada 21 del fútbol sala canario / Salesianos Tenerife

La jornada 21 del grupo sexto de la Segunda División Nacional B de fútbol sala, donde compiten los equipos canarios, dejó a un Gran Canaria intratable, que continúa firme en el liderato tras pasar por encima del Salesianos Tenerife. El Tenerife Iberia Toscal sigue a la sombra del líder después de remontar ante Las Cuevecitas. En la parte baja, el Basilea toma aire frente al Costa Sur, que se hunde un poco más, mientras el Agüimes respira gracias a un gol agónico ante el Isla Larga. El Teror salvó un punto en el último minuto ante el Adassa Colegios Arenas Internacional, y el Duggi San Fernando se complica tras caer en casa frente al Cisneros Alter. El Doctoral reafirma su buen momento goleando a La Salle San Ildefonso, y el Malta-97 suma un empate frente al Chinguaro.

El Gran Canaria es imparable

Intratable el Gran Canaria, que continúa sin perder, al pasar por encima en la cancha del Salesianos Tenerife, tercer clasificado (0-10), que sufre su primera derrota como local en esta temporada. El partido desde el primer minuto se puso del lado grancanario ante un Salesianos que termino rindiéndose por la superioridad del líder, que sigue con paso de campeón, con dos puntos de ventaja sobre el segundo clasificado Tenerife Iberia Toscal.

Remontada del Tenerife Iberia Toscal

El Tenerife Iberia Toscal sigue a la sombra del líder, después de sumar tres importantes puntos ante Las Cuevecitas (2-4). El Iberia Toscal se vio sorprendido al comenzar marcando primero su rival con un tanto de Andros en el primer minuto (1-0). La réplica del Tenerife Iberia llegó en el minuto 10, al poner Manuel el empate (1-1). A partir de aquí el encuentro se igualó, Mauro Juan adelantó al Iberia Toscal (1-2, minuto 13) y Andros puso un nuevo empate en el electrónico (2-2, minuto 16). En el segundo tiempo el Tenerife Iberia se mostró más atinado, para terminar firmando una victoria gracias a los tantos de Brian y Rafael (2-4).

Resultados del resto de partidos de la jornada

La parte baja de la tabla está que arde, tras la derrota del Costa Sur, último clasificado (4-7) ante el Basilea (penúltimo). El panorama se oscurece para el Costa Sur, que se queda cada día más descolgado, ahora está a diez puntos de salir del descenso. Un duelo que se sentía como una final anticipada por la permanencia. El Basilea fue más inteligente y efectivo en los momentos claves, al minuto 11 ya ganaba por 0-3. En la segunda parte el encuentro se animó, donde el Costa Sur fue de menos a más, y a pesar de anotar cuatro goles, no pudo evitar caer derrotado ante el Basilea que mantiene vivas sus esperanzas, al quedarse tras esta victoria a tan solo un punto de salir del descenso.

El Agüimes (decimo) toma oxígeno al derrotar al Isla Larga (antepenúltimo) con un gol de Gabriel a falta de tres minutos para terminar el encuentro (6-5).

Por su parte el Teror se mantiene un punto por fuera del descenso al empatarle al Adassa Colegios Arenas Internacional en Lanzarote (4-4), con un gol de Yeray en el último minuto del encuentro.

El Duggi San Fernando (decimosegundo) se compromete al caer en su cancha (3-5) ante el Cisneros Alter (séptimo). El Duggi está a dos puntos de caer en el descenso.

El Malta-97 se queda sexto después de igualar en su feudo ante el Chinguaro (decimoprimero), que se llevó un punto de Gran Canaria, con un tanto de Adrián Gallego en el último suspiro del encuentro (2-2).

Por su parte El Doctoral (cuarto) se mantiene en la zona alta, al golear La Salle San Ildelfonso, noveno en la tabla (7-2).