La espectacular jornada de Artes Marciales Mixtas se completará con la celebración, por primera vez, del Campeonato de Canarias de MMA 2026 que reunirá a los mejores peleadores amateur de las islas

The Battle Championship 10 promete emociones fuertes el próximo 21 de marzo

El próximo sábado, 21 de marzo, The Battle Championship 10 regresa con más fuerza y energía que nunca con cinco espectaculares combates en un octógono cargado de adrenalina, pero las emociones no acaban ahí, porque el pabellón Juan Beltrán Sierra será testigo, como principal novedad, de una doble y apasionante jornada de Artes Marciales Mixtas con la celebración, de manera simultánea, del Campeonato de Canarias de MMA 2026.

Así, The Battle Championship 10 volverá a convertirse en una experiencia única, diferente y repleta de sorpresas, con un enfrentamiento que sobresale por encima del resto: el que van a protagonizar en el peso ligero y por el título de campeón Kevin Perdomo, la nueva promesa canaria que viene de derrotar en Francia a Mathys Duragrin en el Arena Elite Championship (AEC), y José Sánchez, experimentado ex luchador de Bellator que retorna, un año después de su último combate, para demostrar que sigue perteneciendo a la élite.

Dos grandes eventos en una sola jornada

La isla de Gran Canaria y su capital, Las Palmas de Gran Canaria, sentirán el rugido de la jaula con un programa espectacular que empezará con los combates previos del Campeonato de Canarias de MMA, durante la jornada matinal.

Por la tarde, a partir de las 18 horas, se disputarán los cinco combates del The Battle Championship 10 más los últimas cinco peleas del certamen regional para completar un día de guerra, honor y títulos.

Además del combate estelar, en la categoría amateur (peso ligero) el grancanario Lionel Brito y el asturiano Marcks Población lucharán por el cinturón. El resto del peleas del cartel lo completan los combates entre el rumano Roberto Ionescu y el argentino Lautaro Teneb, el brasileño Oliveira contra el grancanario Joan Rodríguez y el alicantino Adrián Gálvez frente al madrileño, TJ Oseh.

Fight Card

(Main Event) José Sánchez vs Kevin Perdomo Lightweight (Título profesional).

Lightweight (Título profesional). Lionel Brito (Las Palmas) vs Marcks Población (Asturias) Lightweight (Título Amateur).

(Las Palmas) vs (Asturias) Lightweight (Título Amateur). Roberto Ionescu (Rumania) vs Lautaro Teneb (Argentina) Featherweight.

(Rumania) vs (Argentina) Featherweight. Oliveira (Brasil) vs Joan Rodríguez (Las Palmas) Featherweight.

(Brasil) vs (Las Palmas) Featherweight. Adrian Gálvez (Alicante) vs TJ Oseh (Madrid) Catchweight.

Una disciplina en auge en Canarias

El consejero de Deportes del Cabildo de Gran Canaria, Aridany Romero, destacó “lo especial de un evento que representa a una disciplina en auge y que asegura calidad, seguridad y espectáculo en su máxima expresión. Que se dispute, al mismo tiempo, el Campeonato de Canarias habla muy bien de la salud de las MMA en una tierra en la que somos referencia a nivel mundial”.

La concejala de Juventud y Deportes del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Carla Campoamor, subrayó “el crecimiento de esta disciplina deportiva en la capital, gracias a la apuesta decidida por el deporte en todas sus vertientes. El 21 de marzo se vivirá un dos por uno, dos grandes eventos en la misma jornada, y será un espectáculo increíble”.

Por su parte, el promotor y organizador, Julio Santana, se mostró contento “no solo por el gran evento que hemos organizado con peleadores de distintas partes del mundo, no solo canarios, sino por poder darle visibilidad a los luchadores amateurs y disfrutar con la gran cantera que tenemos. Será un espectáculo total y que derrochará buenas vibraciones”, señaló.

Asimismo, los dos protagonistas de la pelea profesional por el título, Kevin Perdomo y José Sánchez, no dudaron en prometer emociones fuertes y grandes dosis de vistosidad: “Será especial luchar en casa ante un rival al que yo veía en la tele mientras crecía en las MMA. Estoy agradecido y con ganas de que empiece la pelea para disfrutar y dar espectáculo”, aseguró el galdense Perdomo, al tiempo que el lanzaroteño Sánchez advirtió de que “se verá una buena pelea y están todos invitados a disfrutarla. Llevo un año sin pelear, pero me siento mejor que nunca y agradezco la oportunidad de hacerlo en Canarias”.

Pesaje previo

El acto del pesaje de los peleadores profesionales se celebrará el viernes, 20 de marzo, a partir de las 18 horas, mientras que los protagonistas amateur lo harán el mismo día del evento, de 08:30 a 09:30 horas.