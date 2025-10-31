El Balonmano Gáldar Gran Canaria recibirán este sábado, 1 de noviembre en el Polideportivo Juan Vega Mateos al Saeplast Cañiza

El Balonmano Gáldar quiere seguir su buena racha en casa / Balonmano Gáldar

El Polideportivo Juan Vega Mateos volverá a ser escenario de un nuevo compromiso liguero para el Balonmano Gáldar Gran Canaria. Los pupilos de Aday Sánchez reciben este sábado, 1 de noviembre, al Saeplast Cañiza en el encuentro correspondiente a la octava jornada del Grupo A de la Primera Nacional. El choque dará comienzo a las 20:30 (hora canaria) y promete ofrecer intensidad y emoción a partes iguales.

El conjunto gallego llega a Gran Canaria tras haber estrenado su casillero de victorias la pasada jornada, imponiéndose en casa al Tacoronte. No obstante, el arranque de temporada del Cañiza no ha sido el esperado, acumulando varias derrotas en las primeras fechas del campeonato. A pesar de ello, los de Galicia cuentan con jugadores de gran nivel, como el experimentado Cristián Canosa y el talentoso Allan Magno, máximo goleador del equipo con 54 tantos en su cuenta particular.

Por su parte, el Balonmano Gáldar Gran Canaria atraviesa un gran momento de forma tras su solvente triunfo en Vigo frente al Reconquista. El conjunto grancanario mostró una versión muy sólida y equilibrada, destacando por su disciplina defensiva y su efectividad en ataque, lo que le ha permitido continuar escalando posiciones en la tabla.

El encuentro se presenta como una nueva oportunidad para que el Balonmano Gáldar siga demostrando su crecimiento y ambición. Con el respaldo de su afición, los galdenses buscarán prolongar su gran momento y seguir consolidándose como uno de los equipos más competitivos de la liga.