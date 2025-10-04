Las balsas de Tenerife se encuentran al 28 % de su capacidad

Tenerife en el marco de la emergencia hídrica está realizando acciones para garantizar la distribución de agua a los agricultores

Las balsas de Tenerife cierran septiembre con un 28% de capacidad. Son balsas destinadas al riego agrícola gestionadas por la empresa pública BALTEN.

Balsa de Trevejos en Vilaflor / Cabildo de Tenerife

Con estos datos, el mes de octubre comienza con un almacenamiento de 1.410.383 metros cúbicos, que según el Cabildo de Tenerife, es el mejor dato para el mes de octubre en los últimos tres años.

El consejero de Sector Primario, Valentín González, pone de manifiesto que “los pasos que hemos dado en el marco de la emergencia hídrica han permitido que afrontemos el verano con garantías para los agricultores tinerfeños, en la distribución de agua de riego”.

Garantías de suministro para octubre

González agrega en este sentido que “en base a estos datos, la situación es óptima para afrontar el otoño con garantías de suministro”. Además ha destacado que “históricamente, a partir de octubre, el consumo de agua para riego disminuye notablemente gracias al descenso de las temperaturas, lo que permite a las balsas comenzar un periodo de almacenamiento que se prolonga hasta la primavera, siempre sujeto a que haya precipitaciones durante esta estación”.

Datos de almacenamiento en Tenerife

La cifra actual de almacenamiento es significativamente superior a la registrada hace un año, ya que, en octubre de 2024, se situaba en el 19%. Y esta mejora es notable en la mayoría de las zonas de la isla: