Esta cifra supone un incremento del 7,5 % respecto el mes anterior y garantiza el riego agrícola

Las balsas de Tenerife se sitúan este mes al 34 % de su capacidad total, lo que representa un incremento del 7,5% respecto al mes anterior, y garantiza el suministro de agua de riego a los agricultores de toda la isla.

Las balsas de Tenerife se encuentran al 34 % de su capacidad. Imagen cedida por el Cabildo de Tenerife

Valentín González, consejero de Sector Primario del Cabildo de Tenerife, valoró en un comunicado estos datos y los atribuye a las medidas puestas en marcha como consecuencia de la emergencia hídrica, en las que se ha apostado por el incremento de la desalación y la mejora de las redes.

En la actualidad, el volumen total almacenado se sitúa en 1.708.061 metros cúbicos, lo que supone un incremento de 373.640 metros cúbicos en el último mes.

Datos por comarcas

Por comarcas, la zona norte fue la que experimentó el mayor incremento de reservas, con un volumen anual que supera en 704.327 metros cúbicos el almacenamiento de agua de las balsas del norte en diciembre de 2024.

En la zona sur, donde BALTEN gestiona agua blanca y regenerada, se registró un descenso de almacenamiento respecto al año pasado, debido a las obras en la balsa de Valle San Lorenzo, que está en fase de preparación para la reimpermeabilización de la geomembrana.

Valentín González señaló que, a pesar de esto, se espera que los niveles de almacenamiento aumenten de forma sostenida hasta la próxima primavera, consolidando la recuperación de las reservas.