Begoña Gómez denuncia al PP por utilizar su imagen en un vídeo creado con inteligencia artificial

La esposa de Pedro Sánchez acusa a los populares de suplantar su identidad y simular su voz con intención de humillarla

Begoña Gómez en una imagen de archivo / EFE

Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presentado una denuncia contra el Partido Popular. Esto ha sido por el uso de su imagen y una simulación de su voz en un vídeo generado con inteligencia artificial (IA).

En la grabación aparecen Gómez y varios dirigentes socialistas vinculados a casos de corrupción. En un contenido que se burla de que se proclamen zurdos. La denuncia solicita identificar a los responsables de la publicación, incluida su posible aprobación y producción.

En el escrito, el abogado de Gómez sostiene que el PP utilizó su identidad sin consentimiento y con el objetivo de causarle un daño injusto. La denuncia considera que el vídeo atenta contra su dignidad y advierte de los riesgos de utilizar esta tecnología para representar a personas en situaciones humillantes sin su autorización.

Inteligencia Artificial. Imagen de archivo / RTVC

Pedro Sánchez ha dado a conocer la denuncia en una entrevista publicada este miércoles en el pódcast Keep it cutre, en la que ha criticado el uso de la inteligencia artificial por parte del PP. Además se acusa de emplearla de manera irresponsable.

La defensa de Gómez reconoce que la normativa sobre los vídeos manipulados o deepfakes humillantes todavía está en desarrollo. Sin embargo, considera que los hechos podrían encajar en el artículo 172 ter del Código Penal, que contempla el uso no consentido de la imagen de una persona para determinados fines de difusión pública cuando le provoca una situación de acoso, hostigamiento o humillación.

La denuncia solicita identificar y tomar declaración a las personas responsables del vídeo y pide que testifique el secretario general del PP, Miguel Tellado, para esclarecer quién publicó, aprobó, produjo, financió o guionizó la grabación.